Греческий гранд намерен усилиться игроком Динамо

Греческий ПАОК намерен усилить линию защиты игроком Динамо.

Как сообщают местные СМИ, "бело-черные" нацелились на Томаша Кендзеру. В подписании заинтересован лично тренер клуба Разван Луческу, который является сыном Мирчи Луческу.

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Разван Луческу, считает, что Кендзера оптималный вариант для усиления правого фланга обороны. Переговоры между клубами продолжаются.

В случае перехода, Кендзера подпишет контракт сроком на 2.5 года. Финансовые детали не сообщаются.

В текущем сезоне польский защитник провел 18 матчей. На его счету 2 результативные передачи.