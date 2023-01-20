iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Греческий гранд намерен усилиться игроком Динамо

ПАОК хочет подписать Томаша Кендзеру.
Сегодня, 12:39
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера

Греческий ПАОК намерен усилить линию защиты игроком Динамо.

Как сообщают местные СМИ, "бело-черные" нацелились на Томаша Кендзеру. В подписании заинтересован лично тренер клуба Разван Луческу, который является сыном Мирчи Луческу.

Читай также: Динамо Киев: все трансферы

Разван Луческу, считает, что Кендзера оптималный вариант для усиления правого фланга обороны. Переговоры между клубами продолжаются.

В случае перехода, Кендзера подпишет контракт сроком на 2.5 года. Финансовые детали не сообщаются.

В текущем сезоне польский защитник провел 18 матчей. На его счету 2 результативные передачи.


Статьи по теме

Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023 Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023
Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте
Australian Open (ATP): Циципас прошел в 1/8 финала, Медведев сыграет с Кордой Australian Open (ATP): Циципас прошел в 1/8 финала, Медведев сыграет с Кордой
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Европа15:21
Официально: Депай - игрок Атлетико Мадрид
Европа15:10
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023
Украина14:50
Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте
Теннис14:32
Australian Open (ATP): Циципас прошел в 1/8 финала, Медведев сыграет с Кордой
Киберспорт14:20
BLAST Premier Spring Groups: FaZe - Complexity, Liquid - OG
Украина14:06
Фанаты Арсенала угрожали Срна после срыва трансфера Мудрика
Украина14:00
Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023
Теннис13:35
Australian Open-2023 (WTA): украинки вылетели, Швентек идет дальше
Другие страны13:18
Дани Алвеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах
Киберспорт13:00
BLAST Premier Spring Groups: FaZe - Complexity и другие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK