Динамо Киев: все трансферы
С началом января в европейском футболе традиционно открылось зимнее трансферное окно - время, когда клубы получат возможность обновить свои составы, подписав игроков или распрощавшись с определенными исполнителями.
В Украине трансферный период, когда клубы УПЛ смогут официально регистрировать новичков, продлится с 30 января по 1 марта.
ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться с зимними трансферами киевского Динамо.
Трансферы Динамо Киев
Киевляне не особо спешат с трансферами и до Нового года не стали приобретать ни одного футболиста.
Кого подписало Динамо?
1 января
С началом нового года завершились арендные соглашения киевлян по ряду футболистов. Должен вернуться в Украину Богдан Леднев, который осенью играл в Венгрии за Фехервар.
Закончилась аренда бразильца Витиньо в Атлетико Паранаэнсе, но не ясно, останется ли он в команде на вторую часть сезона.
Также истекли арендные соглашения с Колосом по Евгению Исаенко и Денису Кузику.
- Богдан Леднев (п. Фехервар, вернулся из аренды)
- Евгений Исаенко (н. Колос, вернулся из аренды)
- Денис Кузик (з. Колос, вернулся из аренды)
- Витиньо (н. Атлетико Паранаэнсе, вернулся из аренды)
- Ибрагим Каргбо (н. Докса, вернулся из аренды)
Кто покинул Динамо?
5 января
Нападающий Ибрагим Каргбо перешел в словенский Целе на правах свободного агента.
1 января
Голкипер Владислав Кучерук покинул Динамо в статусе свободного агента.
- Владислав Кучерук (в. свободный агент)
- Ибрагим Каргбо (н. Целе, свободный агент)
Слухи о трансферах Динамо
Нападающий Артем Беседин может перебраться в Сивасспор. Турецкий клуб, по информации СМИ, уже договорился с игроком.
Испанская Севилья рассматривает возможность аренды бразильца Витиньо.
Вингер Виктор Цыганков входит в сферу интересов нидерландского ПСВ, который ищет замену проданному в Ливерпуль Коди Гакпо.