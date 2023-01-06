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Динамо Киев: все трансферы

ISPORT.ua рассказывает о трансферах киевского Динамо.
Сегодня, 12:00
Динамо Киев: все трансферы / ФК Динамо Киев
Динамо Киев: все трансферы / ФК Динамо Киев

С началом января в европейском футболе традиционно открылось зимнее трансферное окно - время, когда клубы получат возможность обновить свои составы, подписав игроков или распрощавшись с определенными исполнителями.

В Украине трансферный период, когда клубы УПЛ смогут официально регистрировать новичков, продлится с 30 января по 1 марта.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться с зимними трансферами киевского Динамо.

Трансферы Динамо Киев

Киевляне не особо спешат с трансферами и до Нового года не стали приобретать ни одного футболиста.

Кого подписало Динамо?

1 января

С началом нового года завершились арендные соглашения киевлян по ряду футболистов. Должен вернуться в Украину Богдан Леднев, который осенью играл в Венгрии за Фехервар.

Закончилась аренда бразильца Витиньо в Атлетико Паранаэнсе, но не ясно, останется ли он в команде на вторую часть сезона.

Также истекли арендные соглашения с Колосом по Евгению Исаенко и Денису Кузику.

  • Богдан Леднев (п. Фехервар, вернулся из аренды)
  • Евгений Исаенко (н. Колос, вернулся из аренды)
  • Денис Кузик (з. Колос, вернулся из аренды)
  • Витиньо (н. Атлетико Паранаэнсе, вернулся из аренды)
  • Ибрагим Каргбо (н. Докса, вернулся из аренды)

Кто покинул Динамо?

5 января

Нападающий Ибрагим Каргбо перешел в словенский Целе на правах свободного агента.

1 января

Голкипер Владислав Кучерук покинул Динамо в статусе свободного агента.

  • Владислав Кучерук (в. свободный агент)
  • Ибрагим Каргбо (н. Целе, свободный агент)

Слухи о трансферах Динамо

Нападающий Артем Беседин может перебраться в Сивасспор. Турецкий клуб, по информации СМИ, уже договорился с игроком.

Испанская Севилья рассматривает возможность аренды бразильца Витиньо.

Вингер Виктор Цыганков входит в сферу интересов нидерландского ПСВ, который ищет замену проданному в Ливерпуль Коди Гакпо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев

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