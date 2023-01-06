Динамо Киев: все трансферы

С началом января в европейском футболе традиционно открылось зимнее трансферное окно - время, когда клубы получат возможность обновить свои составы, подписав игроков или распрощавшись с определенными исполнителями.

В Украине трансферный период, когда клубы УПЛ смогут официально регистрировать новичков, продлится с 30 января по 1 марта.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться с зимними трансферами киевского Динамо.

Трансферы Динамо Киев

Киевляне не особо спешат с трансферами и до Нового года не стали приобретать ни одного футболиста.

Кого подписало Динамо?

1 января

С началом нового года завершились арендные соглашения киевлян по ряду футболистов. Должен вернуться в Украину Богдан Леднев, который осенью играл в Венгрии за Фехервар.

Закончилась аренда бразильца Витиньо в Атлетико Паранаэнсе, но не ясно, останется ли он в команде на вторую часть сезона.

Также истекли арендные соглашения с Колосом по Евгению Исаенко и Денису Кузику.

Богдан Леднев (п. Фехервар, вернулся из аренды)

Евгений Исаенко (н. Колос, вернулся из аренды)

Денис Кузик (з. Колос, вернулся из аренды)

Витиньо (н. Атлетико Паранаэнсе, вернулся из аренды)

Ибрагим Каргбо (н. Докса, вернулся из аренды)

Кто покинул Динамо?

5 января

Нападающий Ибрагим Каргбо перешел в словенский Целе на правах свободного агента.

1 января

Голкипер Владислав Кучерук покинул Динамо в статусе свободного агента.

Владислав Кучерук (в. свободный агент)

Ибрагим Каргбо (н. Целе, свободный агент)

Слухи о трансферах Динамо

Нападающий Артем Беседин может перебраться в Сивасспор. Турецкий клуб, по информации СМИ, уже договорился с игроком.

Испанская Севилья рассматривает возможность аренды бразильца Витиньо.

Вингер Виктор Цыганков входит в сферу интересов нидерландского ПСВ, который ищет замену проданному в Ливерпуль Коди Гакпо.