Список номинантов в символическую сборную года ФИФА
ФИФА опубликовала список номинантов, которые могут попасть в символическую сборную лучших игроков 2022 года.
Список состоит из 26 игроков, которых выбирали сами футболисты. Учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года включительно.
В итоговую команду попадут 1 вратарь, 3 защитника, 3 полузащитника, 3 нападющий и 1 игрок любой позиции, который наберет больше всех голосов, среди оставшихся.
Итоговый состав символической сборной из 11 игроков будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля.
Номинанты в символическую сборную года
👊 The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance.— FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023
Top three picks? GO 👇 pic.twitter.com/LWktGyqgKl
Вратари: Алиссон (Ливерпуль, Бразилия), Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина).
Защитники: Жоао Канселу (Манчестер Сити/Бавария, Португалия), Альфонсо Дэвис (Бавария, Канада), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Хорватия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Тео Эрнандес (Милан, Франция) Антонио Рюдигер (Челси/Реал, Германия), Тиаго Силва (Челси, Бразилия).
Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Англия), Каземиро (Реал/Манчестер Юнайтед, Бразилия), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Энцо Фернандес (Ривер Плейт/Бенфика/Челси, Аргентина), Гави (Барселона, Испания), Лука Модрич (Реал Мадрид, Хорватия), Педри (Барселона, Испания), Федерико Вальверде (Реал Мадрид, Уругвай).
Нападающие: Карим Бензема (Реал, Франция), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд/Манчестер Сити, Норвегия), Роберт Левандовски (Бавария/Барселона, Польша), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед/Аль-Наср, Португалия).