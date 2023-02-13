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Список номинантов в символическую сборную года ФИФА

Из 26-ти игроков осталось выбрать лишь 11.
Сегодня, 19:03
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

ФИФА опубликовала список номинантов, которые могут попасть в символическую сборную лучших игроков 2022 года.

Список состоит из 26 игроков, которых выбирали сами футболисты. Учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года включительно.

В итоговую команду попадут 1 вратарь, 3 защитника, 3 полузащитника, 3 нападющий и 1 игрок любой позиции, который наберет больше всех голосов, среди оставшихся.

Итоговый состав символической сборной из 11 игроков будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля.

Номинанты в символическую сборную года

Вратари: Алиссон (Ливерпуль, Бразилия), Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина).

Защитники: Жоао Канселу (Манчестер Сити/Бавария, Португалия), Альфонсо Дэвис (Бавария, Канада), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Хорватия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Тео Эрнандес (Милан, Франция) Антонио Рюдигер (Челси/Реал, Германия), Тиаго Силва (Челси, Бразилия).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Англия), Каземиро (Реал/Манчестер Юнайтед, Бразилия), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Энцо Фернандес (Ривер Плейт/Бенфика/Челси, Аргентина), Гави (Барселона, Испания), Лука Модрич (Реал Мадрид, Хорватия), Педри (Барселона, Испания), Федерико Вальверде (Реал Мадрид, Уругвай).

Нападающие: Карим Бензема (Реал, Франция), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд/Манчестер Сити, Норвегия), Роберт Левандовски (Бавария/Барселона, Польша), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед/Аль-Наср, Португалия).


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