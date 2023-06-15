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Испания - Италия: обзор и результат матча Лиги наций 15.06.2023

"Фурия роха" добилась успеха на последних минутах.
Вчера, 23:46
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

В рамках второго полуфинала Лиги Наций Испания в статусе номинальных хозяев встретилась с Италией.

Команды отлично начали поединок, сразу подарив нейтральным зрителям по голу в ворота каждой из команд.

Спрева отличился Йереми Пино, а затем с пенальти, которое привез Ле Норман, сыграв рукой, забил Чиро Иммобиле.

Спустя почти 10 минут Италия могла выходить вперед, однако, Давиде Фраттези не повезло. Он отличился из оффсайда.

Этот эпизод стал одним из ключевых, ведь в концовке матча фортуна сыграла за испанцев и Хоселу, гол которого также могли отменить, принес своей команде победу и путевку в финал Лиги наций.

В финальном поединке "Фурия Роха" будет противостоять Хорватия, которая вчера победила Нидерланды.

Статистика матча Лиги Наций Испания - Италия

Испания - Италия 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 89 - Иммобиле, 11 (пен)

xG: 2.23 - 1,94
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 7 - 3


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