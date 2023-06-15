Нидерланды - Хорватия 2:4: обзор матча и результат игры 14.06.2023

Для определения победителя потребовалось дополнительное время, где хорваты добили соперника.

В среду, 14 июня, в Роттердаме на стадионе Де Куйп сборная Нидерландов встречалась с Хорватией в первом полуфинальном матче Лиги наций.

Команды устроили драматичное противостояние, проходившее с переменным успехом для соперников, а для определения победителя потребовались экстра-таймы. В итоге путевку в финал турнира завоевала хорватская сборная, которая в дополнительные 30 минут добила нидерландцев, выиграв со счетом 4:2.

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Сборная Нидерландов вышла вперед на 34-й минуте благодаря результативному удару Дониелла Малена. Тем не менее во второй половине встречи хорватам удалось перевернуть ход поединка.

Сначала Лука Модрич после фола Коди Гакпо заработал пенальти, который уверенно реализовал Андрей Крамарич. После на 72-й минуте Марио Пашалич получил мяч в центре штрафной и в окружении нескольких защитников соперника спокойно поразил ворота и вывел уже свою команду вперед.

Источник: Getty Images

Нидерландцы попытались спасти ситуацию, устроив в компенсированное к матчу время навалу на ворота Хорватии, и им это удалось. На 90+6-й минуте мяч метался по штрафной и в итоге оказался у Ноа Ланга, который своим точным ударом перевел противостояние в экстра-таймы.

Источник: Getty Images

В дополнительное время сборная Хорватии сделала результат, окончательно разобравшись с соперником. На 98-й минуте Бруно Петкович после передачи Луки Модрича дальним ударом отправил мяч под левую стойку, а ближе к концу встречи сам капитан хорватской сборной установил окончательный счет, отличившись с пенальти.

Источник: Getty Images

Хорватия могла довести результат и до разгромного, но второй гол Петковича был отменен из-за офсайда.

Таким образом, сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где будет противостоять победителю другого полуфинала между Испанией и Италией, который состоится 15 июня. Нидерланды будут довольствоваться матчем за третье место и встречей с таким же проигравшим. Оба поединка будут сыграны 18 июня.

Статистика матча Нидерланды - Хорватия полуфинала Лиги наций

Нидерланды - Хорватия 2:4

Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 - Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 72, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 25 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 3.38

Нидерланды: Бейлов - Думфрис (Ланг, 85), Гертрейда, ван Дейк, Аке (Маласия, 105) - Виффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, де Йонг - Симонс (Вегхорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75)

Хорватия: Ливакович - Юранович (Станишич, 78), Шутало (Петкович, 91), Вида, Перишич - Модрич (Баришич, 119), Брозович, Ковачич (Майер, 85) - Пашалич, Крамарич (Эрлич, 90), Иванушец (Влашич, 78)

Предупреждения: Ковачич 17, Пашалич 24, Брозович 63, Ливакович 90 - де Йонг 38, Копмейнерс 93, Маласия 116.