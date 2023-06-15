iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нидерланды - Хорватия 2:4: обзор матча и результат игры 14.06.2023

Для определения победителя потребовалось дополнительное время, где хорваты добили соперника.
Сегодня, 00:28
Хорватия победила Нидерланды / Getty Images
Хорватия победила Нидерланды / Getty Images

В среду, 14 июня, в Роттердаме на стадионе Де Куйп сборная Нидерландов встречалась с Хорватией в первом полуфинальном матче Лиги наций.

Команды устроили драматичное противостояние, проходившее с переменным успехом для соперников, а для определения победителя потребовались экстра-таймы. В итоге путевку в финал турнира завоевала хорватская сборная, которая в дополнительные 30 минут добила нидерландцев, выиграв со счетом 4:2.

Источник: Getty Images

Сборная Нидерландов вышла вперед на 34-й минуте благодаря результативному удару Дониелла Малена. Тем не менее во второй половине встречи хорватам удалось перевернуть ход поединка.

Сначала Лука Модрич после фола Коди Гакпо заработал пенальти, который уверенно реализовал Андрей Крамарич. После на 72-й минуте Марио Пашалич получил мяч в центре штрафной и в окружении нескольких защитников соперника спокойно поразил ворота и вывел уже свою команду вперед.

Источник: Getty Images

Нидерландцы попытались спасти ситуацию, устроив в компенсированное к матчу время навалу на ворота Хорватии, и им это удалось. На 90+6-й минуте мяч метался по штрафной и в итоге оказался у Ноа Ланга, который своим точным ударом перевел противостояние в экстра-таймы.

Источник: Getty Images

В дополнительное время сборная Хорватии сделала результат, окончательно разобравшись с соперником. На 98-й минуте Бруно Петкович после передачи Луки Модрича дальним ударом отправил мяч под левую стойку, а ближе к концу встречи сам капитан хорватской сборной установил окончательный счет, отличившись с пенальти.

Источник: Getty Images

Хорватия могла довести результат и до разгромного, но второй гол Петковича был отменен из-за офсайда.

Таким образом, сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где будет противостоять победителю другого полуфинала между Испанией и Италией, который состоится 15 июня. Нидерланды будут довольствоваться матчем за третье место и встречей с таким же проигравшим. Оба поединка будут сыграны 18 июня.

Статистика матча Нидерланды - Хорватия полуфинала Лиги наций

Нидерланды - Хорватия 2:4

Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 - Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 72, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 14 - 14
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 25 - 13
Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 3.38

Нидерланды: Бейлов - Думфрис (Ланг, 85), Гертрейда, ван Дейк, Аке (Маласия, 105) - Виффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, де Йонг - Симонс (Вегхорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75)

Хорватия: Ливакович - Юранович (Станишич, 78), Шутало (Петкович, 91), Вида, Перишич - Модрич (Баришич, 119), Брозович, Ковачич (Майер, 85) - Пашалич, Крамарич (Эрлич, 90), Иванушец (Влашич, 78)

Предупреждения: Ковачич 17, Пашалич 24, Брозович 63, Ливакович 90 - де Йонг 38, Копмейнерс 93, Маласия 116.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Нидерландов

Статьи по теме

Модрич анонсировал важные новости касаемо своей карьеры в сборной Модрич анонсировал важные новости касаемо своей карьеры в сборной
Дубль Ковачича помог Хорватии одолеть Турцию Дубль Ковачича помог Хорватии одолеть Турцию
48 безответных ударов по воротам: Нидерланды добыли уверенную победу над Гибралтаром 48 безответных ударов по воротам: Нидерланды добыли уверенную победу над Гибралтаром
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024 Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа01:05
"Без шансов": Зинченко ответил, пожмет ли руку российскому спортсмену
Лига наций00:28
Хорватия в драматичном матче одолела Нидерланды, став первым финалистом Лиги наций
Вчера, 23:55
Евро-202423:55
Сборная Украины потеряла двоих игроков перед матчами квалификации Евро-2024
Украина23:30
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Евро-202423:28
Сборная Украины прибыла в Северную Македонию на матч отбора Евро-2024
Бокс22:59
Промоутер Фьюри исключил одного соперника из списка потенциальных
Европа22:52
Бавария может перехватить у Манчестер Юнайтед защитника Наполи
Украина22:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа22:26
Ньюкасл хочет подписать одного из лидеров Интера
Украина22:18
Динамо определилось с первым соперником на летнем тренировочном сборе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK