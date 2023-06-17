ПСЖ попытается пригласить на пост тренера Артету

Провернуть эту сделку будет очень сложно.

ПСЖ нашел еще одного кандидата на пост нового наставника клуба.

Как сообщает Фабрис Хоукинс из RMC Sport, парижане попытаются переманить Микеля Артету. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш провел с испанцем встречу.

Журналист отмечает, что убедить испанского специалиста в целесообразности перехода в стан французского гранда будет очень сложно. Артета счастлив в Арсенале и готов дальше развивать свое видение этого проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что фаворитом на пост наставника ПСЖ является экс-рулевой молодежки клуба.