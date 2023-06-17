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Экс-тренер Баварии отказался возглавить ПСЖ

Столичный клуб не смог договориться с Нагельсманном.
Сегодня, 09:22
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Переговоры между ПСЖ и экс-тренером Баварии Юлианом Нагельсманном завершились провалом. Об этом сообщает L'equipe.

По информации источника, стороны зашли в тупик не из-за финансовой стороны вопроса. Нагельсманн и парижане не смогли договориться о принципах работы.

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Сейчас парижане ведут переговоры с запасным вариантом, который. вероятно станет главным тренером уже на следующей неделе. Французскому изданию неизвестно его имя, однако, итальянец Маттео Моретто сообщает, что это его соотечественник Тьяго Мотта.

Отметим, что Мотта ранее выступал за французский гранд, а также возглавлял его молодежную команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Юлиан Нагельсманн

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