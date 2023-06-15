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ПСЖ вступил в гонку за одного из лидеров Манчестер Сити

Однако, у Бернарду Силвы другие приоритеты.
Сегодня, 17:22
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

ПСЖ намерен усилить линию полузащиты хавбеком Манчестер Сити Бернарду Силвой.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, парижане заинтересованы в услугах португальца, но, трансфер будет сложно осуществить по двум причинам.

Первая - "горожане" не желают отпускать игрока и хотят получить за него более 70 млн евро. Вторая - Бернарду хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, где им интересуется Барселона.

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Хоукинс отмечает, что парижане пытались включить в сделку некоторых игроков, чтобы сбить цену, однако манкунианцы заинтересованы лишь в французском вунндеркинде Уоррене Заире-Эмери, которого, сам столичный клуб не желает отпускать.

В прошедшем сезоне Силва провел 55 матчей во всех клубных турнирах, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач.

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