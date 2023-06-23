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Футбол

Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030

Страна решила, что не может конкурировать с другими претендентами.
Сегодня, 10:29
Кубок чемпионата мира / Getty Images
Кубок чемпионата мира / Getty Images

Саудовская Аравия более не намерена бороться за возможность провести чемпионат мира по футболу в 2030 году, утверждает Marca.

Напомним, что страна намеревалась подать совместную с Египтом и Грецией заявку на проведение ЧМ-2030, но решила, что не сможет конкурировать с другими претендентами.

В данный момент фаворитом является совместная заявка Испании, Португалии и Марокко. Власти Саудовской Аравии решили, что учитывая проделанную этими странами работу, собственную заявку лучше отменить.

При этом в гонке за проведение чемпионата все еще остается заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. Их преимущество состоит в том, что в 1930 году первый ЧМ по футболу прошел именно в Уругвае.

Ранее также стало известно, что катарский фонд намерен приобрести акции клубов НХЛ и НБА.


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