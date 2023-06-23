Катарский суверенный фонд, владеющий ПСЖ, приобретет часть акций клубов НБА, НХЛ и ЖНБА из Вашингтона

Qatari Investment Authority (QIA), катарский суверенный фонд, близок к приобретению доли в Monumental Sports and Entertainment, материнской компании, которая владеет Вашингтон Уизардс из НБА, Вашингтон Кэпиталз из НХЛ и Вашингтон Мистикс из ЖНБА, сообщает The Athletic.

Суверенный фонд Катара приобретет примерно 5% акций компании. Это произойдет в рамках сделки, которая оценивает весь портфель в более чем 4 миллиарда долларов. Считается, что правительство Катара впервые инвестирует в профессиональный спорт США.

Напомним, что Qatar Sports Investments, дочерняя компания QIA, с 2011 года владеет контрольным пакетом акций французского футбольного клуба ПСЖ. В октябре 2022 ГОДА та же группа согласилась купить 22% акций португальского клуба Брага.

Источник: Getty Images

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Представитель НБА Майк Басс сказал, что в ноябре совет управляющих лиги принял решение разрешить "пассивные, неконтролирующие, миноритарные инвестиции" в команды НБА со стороны институциональных инвесторов при условии соблюдения ряда принятых в то время политических ориентиров.

Все инвестиции, соответствующие этим требованиям, требуют рассмотрения лигой и одобрения совета директоров НБА.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что лига уже одобрила инвестиции.

Тед Леонсис, владеющий Кэпиталз с 1999 года и мажоритарный владелец Уизардс с 2010 года, является основателем, управляющим партнером и генеральным директором Monumental Sports and Entertainment.