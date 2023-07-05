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Cтала известна дата старта следующего сезона УПЛ

Чемпионат Украины начнется в конце июля.
Сегодня, 16:55
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Пресс-служба УПЛ опубликовала расписание первого круга чемпионата Украины сезона-2023/24.

В частности, стала известна дата начала УПЛ. Чемпионат начнется 29 июля.

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Также определилась дата первого "Класичного" в предстоящей кампании. Динамо и Шахтер встретятся в 13 туре 4 ноября на домашнем стадионе киевлян.

Базовой датой последнего тура первого круга является 25 ноября.

Матчи первого тура УПЛ сезона-2023/24:

Металлист 1925 - Шахтер

Рух - Заря

Динамо - Минай

Ворскла - Днепр-1

Александрия - Кривбасс

Оболонь - Колос

ЛНЗ - Черноморец

Верес - Полесье

Напомним, чемпионом в предыдущей кампании стал донецкий Шахтер.

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