Cтала известна дата старта следующего сезона УПЛ
Чемпионат Украины начнется в конце июля.
Пресс-служба УПЛ опубликовала расписание первого круга чемпионата Украины сезона-2023/24.
В частности, стала известна дата начала УПЛ. Чемпионат начнется 29 июля.
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Также определилась дата первого "Класичного" в предстоящей кампании. Динамо и Шахтер встретятся в 13 туре 4 ноября на домашнем стадионе киевлян.
Базовой датой последнего тура первого круга является 25 ноября.
Матчи первого тура УПЛ сезона-2023/24:
Металлист 1925 - Шахтер
Рух - Заря
Динамо - Минай
Ворскла - Днепр-1
Александрия - Кривбасс
Оболонь - Колос
ЛНЗ - Черноморец
Верес - Полесье
Напомним, чемпионом в предыдущей кампании стал донецкий Шахтер.