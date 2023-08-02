Сборная Ирана подралась с росиянами в финале турнира для людей с нарушениями слуха

Сборная болот, как всегда, решила жульничать.

В финале футбольного турнира для людей с нарушениями слуха произошел курьезный инцидент.

Отметим, что данный турнир организован росией, как собстенная альтернатива международным соревнованиям.

В финале встретились росияне и сборная Ирана, и вскоре гостей начало раздражать то, что арбитр вовсю тащил сборную болот.

Последней каплей стал назначенный в компенсированное время пенальти в ворота Ирана, когда те вели в счете 2:1.

У гостей лопнули нервы и они пошли с кулаками на росиян. Арбитр попытался уладить ситуацию, раздав красные карточки, но уже было поздно.

Тренер сборной Ирана увел свою команду в раздевалку и более на поле они не вышли. Также иранцы пропустили и церемонию награждения.

Ранее, напомним, Марсело попал в неприятную ситуацию, нанеся сопернику тяжелую травму.

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