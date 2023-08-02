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Экс-игрок Реала нанес сопернику страшную травму

Ужасный эпизод произошел во время матча Кубка Либертадорес.
Сегодня, 11:11
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images

Бразилец Марсело случайно нанес сопернику ужасную травму.

Это случилось во время матча 1/8 финала Кубка Либертадорес между Аргентинос Хуниорс и Флуминенсе, который завершился боевой ничьей.

Во втором тайме произошел неприятнейший момент. Марсело попробовал обыграть защитника Флуминенсе Лусиано Санчеса и случайно наступил на него, сломав ногу.

Санчес не смог покинуть поле самостоятельно, а Марсело получил красную карточку. Бразилец заплакал прямо на поле, а позднее извинился в социальных сетях.

"У меня был очень сложный момент на поле. Я непреднамеренно нанес травму товарищу. Хочу пожелать тебе, Лусиано, скорейшего выздоровления", — написал Марсело.

По предварительным оценкам Лусиано Санчес не появится на футбольном поле в течение 8-14 месяцев.

Ранее, напомним, сообщалось, что МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марсело

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