Легенда Реала имеет необычные планы на футбольную пенсию

Экс-футболист Реала и сборной Бразилии Марсело поделился своими необычными планами на футбольную пенсию.

Бразилец признался, что ему всегда нравилась офисная работа, он мог заняться ею в своей собственной фирме.

Также Марсело признался в своей любви к исскуству и желании помогать начинающих художникам. И даже музыка небезразлична бывшему футболисту.

"У меня есть компания по управлению игроками, команда в Бразилии, теперь у меня есть время ходить в офис, читать электронные письма и отправлять их. Это то, чем я любил заниматься, когда играл в футбол, но у меня не было на это времени.

Я хочу помочь людям, которые создают искусство, пойти и посмотреть галереи в Маласанье. Быть рядом с людьми, которые расписывают стены. Посмотрите, чем я могу помочь. Я действительно хочу писать песни. Создавать биты. Сказать артисту: "У меня есть бит для тебя, давай посмотрим, впишется ли он в один из твоих текстов", - приводит слова Марсело Relevo.

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