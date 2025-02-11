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Футбол

Легенда Реала имеет необычные планы на футбольную пенсию

Марсело хочет заниматься разной деятельностью.
Сегодня, 18:35
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images

Экс-футболист Реала и сборной Бразилии Марсело поделился своими необычными планами на футбольную пенсию.

Бразилец признался, что ему всегда нравилась офисная работа, он мог заняться ею в своей собственной фирме. 

Также Марсело признался в своей любви к исскуству и желании помогать начинающих художникам. И даже музыка небезразлична бывшему футболисту.

"У меня есть компания по управлению игроками, команда в Бразилии, теперь у меня есть время ходить в офис, читать электронные письма и отправлять их. Это то, чем я любил заниматься, когда играл в футбол, но у меня не было на это времени.

Я хочу помочь людям, которые создают искусство, пойти и посмотреть галереи в Маласанье. Быть рядом с людьми, которые расписывают стены. Посмотрите, чем я могу помочь. Я действительно хочу писать песни. Создавать биты. Сказать артисту: "У меня есть бит для тебя, давай посмотрим, впишется ли он в один из твоих текстов", - приводит слова Марсело Relevo.

Ранее также Фердинанд заявил, что Роналду не получает должного уважения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марсело

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