iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсело мог оказаться в аутсайдере Серии А до объявления о завершении карьеры

Услуги бразильца предлагали Лечче.
Вчера, 23:07
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images

Экс-защитник Реала и сборной Бразилии Марсело, который объявил о завершении карьеры , мог продолжать играть на профи-уровне.

Как сообщает Corrierre Dello Sport, Марсело имел возможность оказаться в Лечче. Его услуги предлагал клубу агент футболиста.

Аутсайдер Серии А искал усиление позиции левого защитника после продажи Патрика Доргу, однако, Марко Джампаоло отверг вариант с легендарным бразильцем.

Последним клубом 36-летнего игрока стал Флуминенсе, за который он поиграл с 2023 по 2024, и в котором начинал профессиональный путь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марсело

Статьи по теме

"Больше, чем партнер по команде": Роналду поздравил Марсело с завершением карьеры "Больше, чем партнер по команде": Роналду поздравил Марсело с завершением карьеры
Марсело - об игре против Месси: Лео нельзя злить, а то с ним будет труднее справляться Марсело - об игре против Месси: Лео нельзя злить, а то с ним будет труднее справляться
Лунин поздравил Марсело с завоеванием Копа Либертадорес Лунин поздравил Марсело с завоеванием Копа Либертадорес
Разрыв связок и разделение костей: Опубликован жуткий ренген ноги игрока, которого "сломал" Марсело Разрыв связок и разделение костей: Опубликован жуткий ренген ноги игрока, которого "сломал" Марсело
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Кривбасс продал своего легионера в экзотический чемпионат
Европа00:31
Барселона «поиздевалась» над Валенсией и прошла в полуфинал Кубка Испании
Европа00:03
Ливерпуль спокойно разгромил Тоттенхэм, став вторым финалистом Кубка Лиги
Вчера, 23:41
Европа23:41
Фиорентина переиграла Интер в матче перенесенном из-за остановки сердца у их игрока
Европа23:07
Марсело мог оказаться в аутсайдере Серии А до объявления о завершении карьеры
НБА22:37
Обмены НБА: Лень стал частью обмена
НБА22:23
Лень сменил клуб в многостороннем обмене
Европа22:05
Барселона может попытаться вернуть своего воспитанника из Баварии
Европа22:03
Коваленко может вернуться в бывший клуб - журналист
Европа21:35
Арсенал намерен подписать летом нового голкипера, которого упустили ранее
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK