Марсело мог оказаться в аутсайдере Серии А до объявления о завершении карьеры

Экс-защитник Реала и сборной Бразилии Марсело, который объявил о завершении карьеры , мог продолжать играть на профи-уровне.

Как сообщает Corrierre Dello Sport, Марсело имел возможность оказаться в Лечче. Его услуги предлагал клубу агент футболиста.

Аутсайдер Серии А искал усиление позиции левого защитника после продажи Патрика Доргу, однако, Марко Джампаоло отверг вариант с легендарным бразильцем.

Последним клубом 36-летнего игрока стал Флуминенсе, за который он поиграл с 2023 по 2024, и в котором начинал профессиональный путь.

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