iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсело - об игре против Месси: Лео нельзя злить, а то с ним будет труднее справляться

Бразилец рассказал о встрече на поле с лидером вечного соперника.
Сегодня, 18:22
Месси и Марсело / Getty Images
Месси и Марсело / Getty Images

Бывший защитник Реала Марсело рассказал о том, чего не стоит делать на поле во время игры против Лионеля Месси.

"Месси не разговаривал во время игр, и я старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим".

Читай также: Хавбек Реала рассказал, как остановить Месси

"Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что если вы решите чинить ему препятствия, вы спровоцируете его, и тогда он разозлится, а если он разозлится, с ним будет труднее справляться", – сказал бразилец в интервью Diario Sport.

Напомним, Месси за все время забил в ворота Реала 26 голов и отдал 14 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марсело Лионель Месси

Статьи по теме

Месси высказался о первом сезоне в Интер Майами Месси высказался о первом сезоне в Интер Майами
Кейн рассказал, с кем из мировых звезд он хотел бы сыграть вместе Кейн рассказал, с кем из мировых звезд он хотел бы сыграть вместе
Месси представил Золотой мяч фанатам Интер Майами Месси представил Золотой мяч фанатам Интер Майами
Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие20:53
Сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку
Евро-202420:31
Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом
Европа20:23
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Украина20:16
УХЛ: Сокол обыграл Кременчуг
20:08
Матчи Сокола перенесли после скандального избиения футзалиста Урагана
Украина20:00
Суперлига: БИПА уступил Запорожью
Европа19:48
Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Европа19:19
В Барселоне определись с судьбой Канселу и Феликса
Бокс18:59
Промоутер объяснил, почему Фьюри не был готов к бою с Нганну
Европа18:52
Фердинанд: Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK