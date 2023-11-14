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Хавбек Реала рассказал, как остановить Месси

Федерико Вальверде считает, что лучшим оружием против Лео был его экс-партнер по клубу.
Сегодня, 15:19
Федерико Вальверде и Лео Месси / Getty Images
Федерико Вальверде и Лео Месси / Getty Images

Хавбек мадридского Реала Федерико Вальверде высказался о том, в какой способ можно остановить Месси.

По словам Вальверде, ему никогда не удавалось этого сделать.

"Я не знаю. Я никогда не мог остановить его. 

У меня было много игр против Месси и всегда единственным, кто мог остановить Лео был Каземиро, хотя не всегда ему это удавалось. 

Вам нужно уважать его, ведь он один из лучших футболистов в мире", - заявил уругваец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Федерико Вальверде лео месси

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