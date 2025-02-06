"Больше, чем партнер по команде": Роналду поздравил Марсело с завершением карьеры

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду обратился к завершившему карьеру Марсело.

Напомним, накануне стало известно, что 36-летний бразилец принял решение завершить футбольную карьеру.

Криштиану, который вместе с Марсело играл за мадридский Реал, тепло поздравил бывшего партнера с таким шагом.

"Мой брат, какая потрясающая карьера! Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов.

Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Спасибо за все, приятель. Желаю всего наилучшего на этом новом этапе жизни", - написал Роналду в социальных сетях.

Ранее также сообщалось, при каком условии Холанд может покинуть Манчестер Сити.

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