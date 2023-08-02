iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ подпишет однолетний контракт со своим воспитанником

Джонни Эванс возваращается в родной клуб.
Сегодня, 09:23
Джонни Эванс / Getty Images
Джонни Эванс / Getty Images

35-летний Джонни Эванс близок к тому, чтобы заключить с МЮ полноценный контракт, пишет Belfast Telegraph.

Напомним, 35-летний защитник присоединился к манкунианцам во время предсезонного турне и сумел впечатлить тен Хага своей игрой.

Предполагалось, что Джонни лишь проведет несколько тренировок с командой, однако форма игрока привлекла внимание нидерландского специалиста. В итоге Эванс сыграл в трех товарищеских играх МЮ.

Теперь клуб планирует предложить своему воспитаннику однолетний контракт, и нет никаких сомнений, что Эванс подпишет его.

Ранее, напомним, Андре Онана прокомментировал инцидент с Харри Магуайром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Джонни Эванс

Статьи по теме

Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией
Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед
Тен Хаг: Я не имею ничего против Магуайра Тен Хаг: Я не имею ничего против Магуайра
МЮ подписал рекордный контракт с техническим спонсором МЮ подписал рекордный контракт с техническим спонсором
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:55
Лига чемпионов: Динамо Загреб и Ракув с украинцами сыграют свои матчи
Европа12:54
Еще один европейский клуб попробует подписать Трубина
Бокс12:50
Усик признался, что не будет стремиться нокаутировать Дюбуа
Украина12:24
VBET Кубок Украины: сегодня пройдут матчи второго этапа
Бокс12:23
Усик назвал единственное сходство между Дюбуа и Джошуа
Другие страны12:09
Чемпионат мира-2023 (женщины): Аргентина вылетела, Южная Африка сенсационно выбила Италию и вышла в плей-офф
Футбол12:08
Сборная Ирана подралась с росиянами в финале турнира для людей с нарушениями слуха
Лига конференций11:50
Лига конференций-2023/24: расписание и результаты матчей
Формула 111:44
Мерседес выступил против искусственного уравнивания моторов
Теннис11:40
Свитолина сыграет с россиянкой на турнире в США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK