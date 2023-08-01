Онана объяснил, почему он рассердился на "фантастического" Магуайра в матче с Боруссией

Теперь у Манчестер Юнайтед в воротах стоит очень требовательный голкипер.

В понедельник, 31 июля, Манчестер Юнайтед провел товарищеский матч с дортмундской Боруссией.

Встреча завершилась волевой победой "шмелей" со счетом 3:2. Но главным моментом в матче, который запомнился фанатам, стал Андре Онана, который накричал на Харри Магуайра, который решил не возвращаться в оборону, подставив Скотта МакТоминея.

Onana screaming at Maguire for giving the ball away is my highlight of pre season 😂🤣 pic.twitter.com/k4vzo2H08L — Matt (@M4ttNoodles) July 31, 2023

После игры вратарь объяснил свои действия.

"Я стараюсь много с ними (защитниками) говорить, потому что я знаю, что он (Магуайр) хороший игрок, он один из капитанов команды", - цитирует Онана talkSPORT.

"Он хорошо работает с мячом, поэтому я буду многого от него требовать. Он хороший, отличный парень. У меня с ним хорошие отношения. Мы все должны быть готовы ко всему. Я общаюсь с защитниками, потому что когда я в воротах, я многого требую".

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"Для меня большая честь быть здесь и я очень счастлив работать с этими парнями. Харри топ-человек и фантастический игрок".

Следующий матч предсезонной подготовки Манчестер Юнайтед проведет против французского Ланса в субботу, 5 августа.

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