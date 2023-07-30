"Он все изменил": Рэшфорд признался, что задумывался об уходе из Манчестер Юнайтед

Недавно Маркус Рэшфорд подписал новый пятилетний контракт с Манчестер Юнайтед, при этом получив увеличение зарплаты.

Однако этот союз мог распасться год назад, когда игрок думал над тем, чтобы сменить обстановку. Однако назначение Эрика тен Хага и футбол, который он хочет поставить манкунианцам, отбросили все сомнения игрока.

"Прежде чем пришел тренер, возможно, я немного (думал о том, чтобы уйти). Но это футбол, такое случается", - цитирует футболиста Manchester Evening News. "Все происходит по какой-то причине. Он пришел в клуб в нужное для меня время, тайминг сработал отлично".

"Иногда ты не получаешь удовольствия от своего футбола, и так было со мной, я не наслаждался своим футболом так, как должен был бы, как я привык к этому. Это повлияло на мою игру. Я такой человек: если я не счастлив, мне трудно показать свой лучший футбол".

Источник: Getty Images

"Тен Хаг всегда хочет, чтобы ты становился лучше, будь то физически или ментально. Для нас, игроков, важно, чтобы он работал с нами с обеих сторон. И если он видит очевидное место для улучшения, он не постесняется сказать об этом".

"Я жажду продолжать совершенствоваться и заставлять себя быть лучше, чем я был годом ранее, ведь команда, игроки и персонал продолжают совершенствоваться и привыкать друг к другу. В конечном счете, это единственный способ вернуться к последовательному завоеванию трофеев".

Напомним, что в Манчестер Юнайтед скоро появится новый форвард, ведь клуб договорился с Аталантой о трансфере Расмуса Хойлунда.

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