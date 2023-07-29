Манчестер Юнайтед согласовал трансфер форварда сборной Дании

Манчестер Юнайтед наконец усилит одну из проблемных позиций в своем составе.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" согласовали все детали трансфера Расмуса Хойлунда из Аталанты. Сумма перехода составит около 70 млн евро + бонусы

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Контракт с самым игроком был согласован еще 10 дней назад. Датчанин подпишет договор сроком на пять лет, а зарабатывать, по различным сообщениям, будет 5 млн евро в год.

Отметим, что в сегодняшнем матче Аталанты против Борнмута Хойлунд не сыграл ни одной минуты дабы убрать риск возможной травмы, которая бы помешала трансферу игрока.

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