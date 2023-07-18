Возвращение чемпиона: МЮ вернули игрока, выигрывавшего АПЛ при Фергюсоне

35-летний Джонни Эванс вернулся в Манчестер Юнайтед.

Защитник подписал с клубом краткосрочный контракт и примет участие в предсезонных играх. Ранее Эванс успел потренироваться с молодежной и основной командами МЮ и произвести впечатление на тен Хага.

Напомним, что Джонни Эванс - воспитанник Манчестер Юнайтед, он провел в системе манкунианцев 17 лет, с 1998 по 2015 год.

Затем игрок был продан в Вест Бромвич, а еще спустя три сезона Джонни присоединился к Лестеру, который покинул в июне свободным агентом.

За основную команду Манчестер Юнайтед Эванс провел 198 поединков, в которых забил семь голов и сделал семь ассистов.

Ранее, напомним, с другой легенды МЮ сняли все обвинения в домашнем насилии.

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