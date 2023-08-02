Марта: Теперь я – пример для многих женщин в мире

Бразильская звезда Марта рассказала, как менялся женский футбол в течение ее карьеры.

Когда она начинала играть, женские футбольные матчи даже не показывали, а сейчас ее узнают на улицах и берут с нее пример.

"Знаете, что приятнее всего? Когда я начинала играть, у меня не было кумиров в женском футболе. Женский футбол просто не показывали.

Как я могла представить себе, что смогу попасть в сборную и стать кумиром? Сегодня люди на улице останавливают нас и говорят, что хотят быть как мы – это касается не только меня, но и других игроков.

Сегодня у нас есть наши собственные примеры для подражания. Это было бы невозможно, если бы мы сдались перед первыми же трудностями, с которыми столкнулись. Это непрекращающаяся борьба, которую начала не я, а другие футболистки давным-давно. Мы очень гордимся этим", - призналась Марта.

В конце своей речи футболистка сборной Бразилии не смогла сдеражть слез, назвав себя примером для многих женщин во всем мире.

Напомним, что расписанием и результатами женского ЧМ по футболу вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!