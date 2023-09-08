Летнее трансферное окно обновило рекорд по тратам

В большинстве стран закрылось летнее трансферное окно, которое уже стало рекордным.

Общие траты клубов составили 7.36 млрд долларов, что на 47% больше, чем в прошлом году и на 26% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.

Ожидаемо, наибольшая доля расходов приходится на АПЛ, клубы которой потратили летом 1.98 млрд долларов. При этом на втором месте расположилась Саудовская Аравия.

Ближневосточные клубы потратили 875.4 млн долларов, опередив опередив Францию (859.7 млн), Германию (762.4 млн), Италию (711 млн) и Испанию (405.6 млн).

В целом на клубы Азиатской конфедерации пришлись 12% от всех летних трат.

Кроме того в это окно обновился годовой рекорд гонораров агентов, которые достигли 853 млн долларов.

Напомним, что у нас есть серия материалов по самым дорогим переходам этого лета.

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