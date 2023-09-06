ТОП-10 самых дорогих. Нападающие: нашествие саудовцев и трансферы на перспективу

ISPORT рассказывает о самых дорогих игроках прошлого лета на всех позициях, а заканчиваем мы атакующими футболистами.

Трансферное окно в топовых европейских чемпионатах закрылось. Вместе с этим мы уже не увидим громкие трансферы в лучшие лиги, но из них еще может что-то да быть.

Клубы в летнее трансферное окно знатно пошумели. Если ранее мы говорили о дорогостоящих переходах игроков полузащиты, то сейчас на очереди футболисты атаки.

Александар Митрович

Куда : Аль-Хиляль

: Аль-Хиляль Откуда : Фулхэм

: Фулхэм Цена вопроса: 52,6 млн евро

Сербский форвард долго не мог покинуть Англию – лондонцы не хотели отпускать игрока, благо шейхи все-таки заплатили запрашиваемую цену за 28-летнего игрока (переплатили почти в два раза).

Митрович классный форвард, но для топ-клуба не дотягивает. Видимо, нападающий решил плюнуть на футбол и отправиться за финансовой наградой.

Мусса Диаби

Куда : Астон Вилла

: Астон Вилла Откуда : Байер

: Байер Цена вопроса: 55 млн евро

Молодой правый вингер уже перерос уровень немецкого футбола и решил отправиться в АПЛ, где выступает за середняка лиги. Французу не нужно было много времени на адаптацию, ведь уже за четыре стартовые игры забил два гола и выполнил одну голевую передачу. Вполне вероятно, что Диаби имеет все шансы стать одним из лучших новичков АПЛ текущего сезона.

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Отавио

Куда : Аль-Наср

: Аль-Наср Откуда : Порту

: Порту Цена вопроса: 60 млн евро

Отавио – лидер Порту, игрок обоймы сборной Португалии, но вырасти в звезду европейского уровня не сумел. Сейчас ему всего 28 лет, так что вполне мог оставаться в Европе и играть на высоком уровне. Но, главная тенденция этого лета, - саудовцы и их деньги.

Португалец играет в одной команде с Криштиану Роналду, что является важным аргументов, но всего ли достиг в Европе Отавио, который попадал в хайлаты матчей и сезонов? Вопрос риторически, можете не отвечать.

Малком

Куда : Аль-Хиляль

: Аль-Хиляль Откуда : зенит

: зенит Цена вопроса: 60 млн евро

26-летний вингер, ранее игравший в Барселоне и ушедший на болота в петербург. Ну что ж, если он еще несколько лет назад выбрал деньги вместо топовой карьеры в Европе, то чему удивляться сейчас. Тем более то, что Малком взял еще гражданство российской федерации.

Жереми Доку

Куда : Манчестер Сити

: Манчестер Сити Откуда : Ренн

: Ренн Цена вопроса: 60 млн евро

21-летний бельгиец был на радарах европейских грандов, но трансферное окно все близилось и близилось к своему концу. Лишь на финишной ленточке Манчестер Сити вывалил запрашиваемую стоимость от Ренна.

Доку – футболист с большим талантом, который умеет забивать, отдавать и обыгрывать. Главное, что у него есть смелость и хладнокровие, а это то, что нужно Гвардиоле.

Кристофер Нкунку

Куда : Челси

: Челси Откуда : РБ Лейпциг

: РБ Лейпциг Цена вопроса: 60 млн евро

Француз еще в конце прошлого года имел договоренность с Челси о переходе. Лишь летом клубы официально объявили о переходе игрока.

Нкунку отлично играл в предсезонке, но в одной из игр получил травму, из-за которой пропускает около двух месяцев. Забавно, что Челси оформил единственный трансфер из десятки самых дорогих, заплатив меньшею стоимость, чем ценник игрока (оценивается в 80 миллионов евро).

Расмус Хойлунд

Куда : Манчестер Юнайтед

: Манчестер Юнайтед Откуда : Аталанта

: Аталанта Цена вопроса: 90 млн евро

Датский футболист с каждым годом шел на повышение – Копенгаген, Штурм, Аталанта и вот сейчас Манчестер Юнайтед. Англичане сделали огромную ставку на 20-летнего игрока, видя в нем нового Холанда.

Расмусу нужно время на адаптацию, но уже с первой игры было понятно, что в нем что-то есть. Главное продолжать расти, и кто знает, может действительно переплюнет Эрлинга из Норвегии.

Неймар

Куда : Аль-Хиляль

: Аль-Хиляль Откуда : ПСЖ

: ПСЖ Цена вопроса: 90 млн евро

Бесславное окончание европейской карьеры и выбор в пользу денег. Неймар, которому предрекали выигрыш Золотого мяча, европейских титулов, так и не смог справиться с давлением и добиться успеха (по меркам великих игроков).

Бразилец в 31 год принял предложение из Саудовской Аравии, хоть, по слухам, у него уже был согласован контракт с Барселоной. Стоит лишь грустить о том, что Неймар мог достичь, если бы правильный характер, желание и меньше травм.

Рандаль Коло Муани

Куда : ПСЖ

: ПСЖ Откуда : Айнтрахт

: Айнтрахт Цена вопроса: 95 млн евро

24-летний центральный нападающий запомнился зрителями на чемпионате мира в Катаре, где выиграл серебро со сборной Франции. Любители немецкого футбола еще до того момента знали, что у Муани точно, что-то есть.

В итоге француз оказался в ПСЖ в последний час летнего трансферного окна. Получится у него в Париже? Узнаем. Но заменить Лионеля Месси, Неймара – будет очень трудно, пускай те, так и не феерили.

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Харри Кейн

Куда : Бавария

: Бавария Откуда : Тоттенхэм

: Тоттенхэм Цена вопроса: 100 млн евро

Главная сага летнего трансферного окна, которая завершилась успешно. Англичанин наконец-то покинул Лондон, чтобы выиграть трофей и стать чемпионом.

Бавария вела переговоры с Тоттенхэмом чуть-ли не все лето, но в итоге удалось закрыть сделку, заплатив 100 миллионов евро.

Хочется верить, что Кейн, игрок такого уровня и масштаба, выиграет несколько трофеев. Учитывая, что ему всего 30, то может и подсобрать и десяток титулов.

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