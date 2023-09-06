ТОП-10 самых дорогих. Нападающие: нашествие саудовцев и трансферы на перспективу
Трансферное окно в топовых европейских чемпионатах закрылось. Вместе с этим мы уже не увидим громкие трансферы в лучшие лиги, но из них еще может что-то да быть.
Клубы в летнее трансферное окно знатно пошумели. Если ранее мы говорили о дорогостоящих переходах игроков полузащиты, то сейчас на очереди футболисты атаки.
Александар Митрович
- Куда: Аль-Хиляль
- Откуда: Фулхэм
- Цена вопроса: 52,6 млн евро
Сербский форвард долго не мог покинуть Англию – лондонцы не хотели отпускать игрока, благо шейхи все-таки заплатили запрашиваемую цену за 28-летнего игрока (переплатили почти в два раза).
Митрович классный форвард, но для топ-клуба не дотягивает. Видимо, нападающий решил плюнуть на футбол и отправиться за финансовой наградой.
Мусса Диаби
- Куда: Астон Вилла
- Откуда: Байер
- Цена вопроса: 55 млн евро
Молодой правый вингер уже перерос уровень немецкого футбола и решил отправиться в АПЛ, где выступает за середняка лиги. Французу не нужно было много времени на адаптацию, ведь уже за четыре стартовые игры забил два гола и выполнил одну голевую передачу. Вполне вероятно, что Диаби имеет все шансы стать одним из лучших новичков АПЛ текущего сезона.
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Отавио
- Куда: Аль-Наср
- Откуда: Порту
- Цена вопроса: 60 млн евро
Отавио – лидер Порту, игрок обоймы сборной Португалии, но вырасти в звезду европейского уровня не сумел. Сейчас ему всего 28 лет, так что вполне мог оставаться в Европе и играть на высоком уровне. Но, главная тенденция этого лета, - саудовцы и их деньги.
Португалец играет в одной команде с Криштиану Роналду, что является важным аргументов, но всего ли достиг в Европе Отавио, который попадал в хайлаты матчей и сезонов? Вопрос риторически, можете не отвечать.
Малком
- Куда: Аль-Хиляль
- Откуда: зенит
- Цена вопроса: 60 млн евро
26-летний вингер, ранее игравший в Барселоне и ушедший на болота в петербург. Ну что ж, если он еще несколько лет назад выбрал деньги вместо топовой карьеры в Европе, то чему удивляться сейчас. Тем более то, что Малком взял еще гражданство российской федерации.
Жереми Доку
- Куда: Манчестер Сити
- Откуда: Ренн
- Цена вопроса: 60 млн евро
21-летний бельгиец был на радарах европейских грандов, но трансферное окно все близилось и близилось к своему концу. Лишь на финишной ленточке Манчестер Сити вывалил запрашиваемую стоимость от Ренна.
Доку – футболист с большим талантом, который умеет забивать, отдавать и обыгрывать. Главное, что у него есть смелость и хладнокровие, а это то, что нужно Гвардиоле.
Кристофер Нкунку
- Куда: Челси
- Откуда: РБ Лейпциг
- Цена вопроса: 60 млн евро
Француз еще в конце прошлого года имел договоренность с Челси о переходе. Лишь летом клубы официально объявили о переходе игрока.
Нкунку отлично играл в предсезонке, но в одной из игр получил травму, из-за которой пропускает около двух месяцев. Забавно, что Челси оформил единственный трансфер из десятки самых дорогих, заплатив меньшею стоимость, чем ценник игрока (оценивается в 80 миллионов евро).
Расмус Хойлунд
- Куда: Манчестер Юнайтед
- Откуда: Аталанта
- Цена вопроса: 90 млн евро
Датский футболист с каждым годом шел на повышение – Копенгаген, Штурм, Аталанта и вот сейчас Манчестер Юнайтед. Англичане сделали огромную ставку на 20-летнего игрока, видя в нем нового Холанда.
Расмусу нужно время на адаптацию, но уже с первой игры было понятно, что в нем что-то есть. Главное продолжать расти, и кто знает, может действительно переплюнет Эрлинга из Норвегии.
Неймар
- Куда: Аль-Хиляль
- Откуда: ПСЖ
- Цена вопроса: 90 млн евро
Бесславное окончание европейской карьеры и выбор в пользу денег. Неймар, которому предрекали выигрыш Золотого мяча, европейских титулов, так и не смог справиться с давлением и добиться успеха (по меркам великих игроков).
Бразилец в 31 год принял предложение из Саудовской Аравии, хоть, по слухам, у него уже был согласован контракт с Барселоной. Стоит лишь грустить о том, что Неймар мог достичь, если бы правильный характер, желание и меньше травм.
Рандаль Коло Муани
Randal Kolo Muani's first steps in 🔴 & 🔵!#WelcomeKoloMuani pic.twitter.com/tgl5WXEZdz— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2023
- Куда: ПСЖ
- Откуда: Айнтрахт
- Цена вопроса: 95 млн евро
24-летний центральный нападающий запомнился зрителями на чемпионате мира в Катаре, где выиграл серебро со сборной Франции. Любители немецкого футбола еще до того момента знали, что у Муани точно, что-то есть.
В итоге француз оказался в ПСЖ в последний час летнего трансферного окна. Получится у него в Париже? Узнаем. Но заменить Лионеля Месси, Неймара – будет очень трудно, пускай те, так и не феерили.
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Харри Кейн
- Куда: Бавария
- Откуда: Тоттенхэм
- Цена вопроса: 100 млн евро
Главная сага летнего трансферного окна, которая завершилась успешно. Англичанин наконец-то покинул Лондон, чтобы выиграть трофей и стать чемпионом.
Бавария вела переговоры с Тоттенхэмом чуть-ли не все лето, но в итоге удалось закрыть сделку, заплатив 100 миллионов евро.
Хочется верить, что Кейн, игрок такого уровня и масштаба, выиграет несколько трофеев. Учитывая, что ему всего 30, то может и подсобрать и десяток титулов.
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