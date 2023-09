ТОП-10 самых дорогих. Полузащитники: Англия разошлась не на шутку, а Реал приобрел бриллиант

Недавно в топовых европейских чемпионатах закрылось трансферное окно, которое подарило множество неожиданных и дорогостоящих трансферов.

Да, потенциально на рынке еще может пошуметь Саудовская Аравия, но вряд ли кто-то в Европе согласится сейчас отпустить какого-то важного игрока, а потому можно подвести итог работы клубов на рынке.

В предыдущих материалах мы разобрали десятку самых дорогих трансферов вратарей и защитников - теперь же пришла пора посмотреть, а что там такого произошло в переговорах по представителям средней линии.

На молодого уругвайского хавбека серьезно претендовал Челси, который был готов выплатить необходимые 60 миллионов евро. Но сам игрок сделал свой выбор в пользу ПСЖ.

И стоит признать, что на данный момент он все сделал правильно - Угарте уже отлично проявляет себя в Париже, в то время как "пенсионеров" продолжает лихорадить.

Один из самых спонтанных трансферов прошедшего лета. Непонятно, зачем понадобился Пепу Гвардиоле еще один хавбек, который повторяет функционал приобретенного ранее Матео Ковачича.

Португалец попал в заявку "горожан" на матч против Фулхэма (5:1), однако просидел его в запасе. Есть ощущение, что он станет новым соседом Калвина Филлипса по скамейке запасных.

"А почему бы и нет?" подумал Тодд Боэли и купил после Мойзеса Кайседо еще и Ромео Лавию, тем самым показав Ливерпулю, что деньги сейчас решают очень многое.

Юный бельгиец еще не дебютировал за новую команду из-за травмы, но вряд ли у него будет нехватка игрового времени - "синие" приобрели его, так как в центре поля, помимо Энцо и Кайседо, просто некому играть.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo