ТОП-10 самых дорогих. Полузащитники: Англия разошлась не на шутку, а Реал приобрел бриллиант

Недавно в топовых европейских чемпионатах закрылось трансферное окно, которое подарило множество неожиданных и дорогостоящих трансферов.

Да, потенциально на рынке еще может пошуметь Саудовская Аравия, но вряд ли кто-то в Европе согласится сейчас отпустить какого-то важного игрока, а потому можно подвести итог работы клубов на рынке.

В предыдущих материалах мы разобрали десятку самых дорогих трансферов вратарей и защитников - теперь же пришла пора посмотреть, а что там такого произошло в переговорах по представителям средней линии.

Мануэль Угарте

Источник: psg.fr

Куда : ПСЖ

: ПСЖ Откуда : Спортинг

: Спортинг Цена вопроса: 60 миллионов евро

На молодого уругвайского хавбека серьезно претендовал Челси, который был готов выплатить необходимые 60 миллионов евро. Но сам игрок сделал свой выбор в пользу ПСЖ.

И стоит признать, что на данный момент он все сделал правильно - Угарте уже отлично проявляет себя в Париже, в то время как "пенсионеров" продолжает лихорадить.

Матеус Нунес

Куда : Манчестер Сити

: Манчестер Сити Откуда : Вулверхэмптон

: Вулверхэмптон Цена вопроса: 62 миллиона евро

Один из самых спонтанных трансферов прошедшего лета. Непонятно, зачем понадобился Пепу Гвардиоле еще один хавбек, который повторяет функционал приобретенного ранее Матео Ковачича.

Португалец попал в заявку "горожан" на матч против Фулхэма (5:1), однако просидел его в запасе. Есть ощущение, что он станет новым соседом Калвина Филлипса по скамейке запасных.

Ромео Лавия

Куда: Челси

Челси Откуда : Саутгемптон

: Саутгемптон Цена вопроса: 62,1 миллиона евро

"А почему бы и нет?" подумал Тодд Боэли и купил после Мойзеса Кайседо еще и Ромео Лавию, тем самым показав Ливерпулю, что деньги сейчас решают очень многое.

Юный бельгиец еще не дебютировал за новую команду из-за травмы, но вряд ли у него будет нехватка игрового времени - "синие" приобрели его, так как в центре поля, помимо Энцо и Кайседо, просто некому играть.

Сандро Тонали

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo — Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023

Куда : Ньюкасл

: Ньюкасл Откуда : Милан

: Милан Цена вопроса: 64 миллиона евро

Самая грустная трансферная история прошедшего лета. Итальянец не планировал покидать Милан, который был для него клубом детской мечты - Сандро хотел стать легендой "россонери" и у него были для этого все качества.

Но новое руководство итальянского коллектива посчитало иначе и решило заработать, пока дают деньги. И как бы не было досадно фанатам Милана, нельзя не признать, что решение было верным - полученные деньги были с умом инвестированы в новых игроков.

Что касается самого Тонали, то он должен застолбить за собой место в основе Ньюкасла. Но теперь вопрос в том, насколько игрок останется профессионалом и будет отдавать всего себя на полную ради команды, в которую он не рассчитывал переходить.

Мэйсон Маунт

✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

Куда : Манчестер Юнайтед

: Манчестер Юнайтед Откуда : Челси

: Челси Цена вопроса: 64,2 миллиона евро

Данный трансфер лоббировал лично Эрик тен Хаг. А потому то, как Мэйсон Маунт будет отрабатывать вложенные в него деньги, нужно будет спрашивать с тренера.

В первых матчах за МЮ хавбек играл так, словно продолжается его прошлый сезон в Челси: англичанин постоянно оставлял Каземиро одного, которого разрывали соперники, при этом впереди он ничего не предложил.

Понятно, что тен Хаг хотел более подвижного и агрессивного полузащитника на место Эриксена, но пока что этот трансфер разочаровывает.

Доминик Собослаи

Куда : Ливерпуль

: Ливерпуль Откуда : РБ Лейпциг

: РБ Лейпциг Цена вопроса: 70 миллионов евро

Юрген Клопп был вынужден полностью перестроить среднюю линию после того, как Ливерпуль лишился многих полузащитников.

В связи с этим "красные" активировали опцию выкупа в контракте Доминика Собослаи. Все остались в плюсе: игрок пошел на повышение, Ливерпуль получил необходимого исполнителя, а РБ Лейпциг снова заработал отличные деньги и уже готовится развивать следующего игрока на продажу.

Кай Хаверц

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e — Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023

Куда : Арсенал

: Арсенал Откуда : Челси

: Челси Цена вопроса: 75 миллионов евро

Пока что выхлоп от трансфера Кая Хаверца примерно такой же, как и в случае с Маунтом: пять матчей, ни одного результативного действия, тысячи недовольных фанатов и множество мемов.

Микель Артета уверял, что он знает, как нужно правильно использовать немца, который в Челси так и не продемонстрировал ту игру, которую он показывал в Байере. Но на старте сезона Хаверц проводит лишь посредственные матчи.

Джуд Беллингем

Куда : Реал Мадрид

: Реал Мадрид Откуда : Боруссия Дортмунд

: Боруссия Дортмунд Цена вопроса: 103 миллиона евро

Всего четыре тура Ла Лиги потребовалось Джуду Беллингему, чтобы повторить несколько рекордов Криштиану Роналду и завоевать сердца и признательность фанатов мадридского Реала.

Да, 100 миллионов - это очень много, но в случае с англичанином такая сумма уже оказалась оправданной, ведь он сразу же стал лидером команды и уже готов застолбить за собой этот статус на годы вперед.

Мойзес Кайседо

Moises Caicedo is a Blue! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Куда : Челси:

: Челси: Откуда : Брайтон

: Брайтон Цена вопроса: 116 миллионов евро

Борьба Ливерпуля и Чесли за Мойзеса Кайседо войдет в историю за слишком частую и нелепую смену решений по трансферу.

Сначала Брайтон договорился с "красными", после в гонку за игрока включились "синие". Мерсисайдцы договорились о переходе, но сам эквадорец заявил, что он будет играть только за Челси.

Опять игрок, связанный с Челси, проваливает старт сезона, но Кайседо в этом отметился по-особенному: привез пенальти в дебютном матче, после чего привез единственный гол в игре с Ноттингем Форест.

Нет никаких гарантий, что Кайседо заиграет на Стэмфорд Бридж. Хавбек провел всего один сезон на высоком уровне, но его трансфер уже стал одним из самых дорогих в истории футбола. Игрок не виноват, но от давления его это не спасет.

Деклан Райс

Куда : Арсенал

: Арсенал Откуда : Вест Хэм

: Вест Хэм Цена вопроса: 116,6 миллиона евро

Как оказалось, победный финал Лиги конференций стал для Деклана Райса последним в футболке Вест Хэма.

Арсенал приобрел полузащитника за огромнейшую сумму, несмотря на попытки Манчестер Сити перехватить футболиста. Сам Деклан хотел присоединиться к банде Микеля Артеты, что он в итоге и получил.

В недавнем матче против Манчестер Юнайтед Райс отметился дебютным голом, принеся своей команде победу. И кажется, что это только начало - в Лондоне созданы все условия для того, чтобы он вырос в игрока мирового класса.

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