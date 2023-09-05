ТОП-10 самых дорогих. Полузащитники: Англия разошлась не на шутку, а Реал приобрел бриллиант
Недавно в топовых европейских чемпионатах закрылось трансферное окно, которое подарило множество неожиданных и дорогостоящих трансферов.
Да, потенциально на рынке еще может пошуметь Саудовская Аравия, но вряд ли кто-то в Европе согласится сейчас отпустить какого-то важного игрока, а потому можно подвести итог работы клубов на рынке.
В предыдущих материалах мы разобрали десятку самых дорогих трансферов вратарей и защитников - теперь же пришла пора посмотреть, а что там такого произошло в переговорах по представителям средней линии.
Мануэль Угарте
- Куда: ПСЖ
- Откуда: Спортинг
- Цена вопроса: 60 миллионов евро
На молодого уругвайского хавбека серьезно претендовал Челси, который был готов выплатить необходимые 60 миллионов евро. Но сам игрок сделал свой выбор в пользу ПСЖ.
И стоит признать, что на данный момент он все сделал правильно - Угарте уже отлично проявляет себя в Париже, в то время как "пенсионеров" продолжает лихорадить.
Матеус Нунес
- Куда: Манчестер Сити
- Откуда: Вулверхэмптон
- Цена вопроса: 62 миллиона евро
Один из самых спонтанных трансферов прошедшего лета. Непонятно, зачем понадобился Пепу Гвардиоле еще один хавбек, который повторяет функционал приобретенного ранее Матео Ковачича.
Португалец попал в заявку "горожан" на матч против Фулхэма (5:1), однако просидел его в запасе. Есть ощущение, что он станет новым соседом Калвина Филлипса по скамейке запасных.
Ромео Лавия
- Куда: Челси
- Откуда: Саутгемптон
- Цена вопроса: 62,1 миллиона евро
"А почему бы и нет?" подумал Тодд Боэли и купил после Мойзеса Кайседо еще и Ромео Лавию, тем самым показав Ливерпулю, что деньги сейчас решают очень многое.
Юный бельгиец еще не дебютировал за новую команду из-за травмы, но вряд ли у него будет нехватка игрового времени - "синие" приобрели его, так как в центре поля, помимо Энцо и Кайседо, просто некому играть.
Сандро Тонали
✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023
The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.
Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo
- Куда: Ньюкасл
- Откуда: Милан
- Цена вопроса: 64 миллиона евро
Самая грустная трансферная история прошедшего лета. Итальянец не планировал покидать Милан, который был для него клубом детской мечты - Сандро хотел стать легендой "россонери" и у него были для этого все качества.
Но новое руководство итальянского коллектива посчитало иначе и решило заработать, пока дают деньги. И как бы не было досадно фанатам Милана, нельзя не признать, что решение было верным - полученные деньги были с умом инвестированы в новых игроков.
Что касается самого Тонали, то он должен застолбить за собой место в основе Ньюкасла. Но теперь вопрос в том, насколько игрок останется профессионалом и будет отдавать всего себя на полную ради команды, в которую он не рассчитывал переходить.
Мэйсон Маунт
✍️ It's official.— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023
Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC
- Куда: Манчестер Юнайтед
- Откуда: Челси
- Цена вопроса: 64,2 миллиона евро
Данный трансфер лоббировал лично Эрик тен Хаг. А потому то, как Мэйсон Маунт будет отрабатывать вложенные в него деньги, нужно будет спрашивать с тренера.
В первых матчах за МЮ хавбек играл так, словно продолжается его прошлый сезон в Челси: англичанин постоянно оставлял Каземиро одного, которого разрывали соперники, при этом впереди он ничего не предложил.
Понятно, что тен Хаг хотел более подвижного и агрессивного полузащитника на место Эриксена, но пока что этот трансфер разочаровывает.
Доминик Собослаи
- Куда: Ливерпуль
- Откуда: РБ Лейпциг
- Цена вопроса: 70 миллионов евро
Юрген Клопп был вынужден полностью перестроить среднюю линию после того, как Ливерпуль лишился многих полузащитников.
В связи с этим "красные" активировали опцию выкупа в контракте Доминика Собослаи. Все остались в плюсе: игрок пошел на повышение, Ливерпуль получил необходимого исполнителя, а РБ Лейпциг снова заработал отличные деньги и уже готовится развивать следующего игрока на продажу.
Кай Хаверц
We keep moving forward.— Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023
Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e
- Куда: Арсенал
- Откуда: Челси
- Цена вопроса: 75 миллионов евро
Пока что выхлоп от трансфера Кая Хаверца примерно такой же, как и в случае с Маунтом: пять матчей, ни одного результативного действия, тысячи недовольных фанатов и множество мемов.
Микель Артета уверял, что он знает, как нужно правильно использовать немца, который в Челси так и не продемонстрировал ту игру, которую он показывал в Байере. Но на старте сезона Хаверц проводит лишь посредственные матчи.
Джуд Беллингем
🆕 @BellinghamJude 🆕#HeyJude pic.twitter.com/WQ4A82jGaP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023
- Куда: Реал Мадрид
- Откуда: Боруссия Дортмунд
- Цена вопроса: 103 миллиона евро
Всего четыре тура Ла Лиги потребовалось Джуду Беллингему, чтобы повторить несколько рекордов Криштиану Роналду и завоевать сердца и признательность фанатов мадридского Реала.
Да, 100 миллионов - это очень много, но в случае с англичанином такая сумма уже оказалась оправданной, ведь он сразу же стал лидером команды и уже готов застолбить за собой этот статус на годы вперед.
Мойзес Кайседо
Moises Caicedo is a Blue! 🔵— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023
- Куда: Челси:
- Откуда: Брайтон
- Цена вопроса: 116 миллионов евро
Борьба Ливерпуля и Чесли за Мойзеса Кайседо войдет в историю за слишком частую и нелепую смену решений по трансферу.
Сначала Брайтон договорился с "красными", после в гонку за игрока включились "синие". Мерсисайдцы договорились о переходе, но сам эквадорец заявил, что он будет играть только за Челси.
Опять игрок, связанный с Челси, проваливает старт сезона, но Кайседо в этом отметился по-особенному: привез пенальти в дебютном матче, после чего привез единственный гол в игре с Ноттингем Форест.
Нет никаких гарантий, что Кайседо заиграет на Стэмфорд Бридж. Хавбек провел всего один сезон на высоком уровне, но его трансфер уже стал одним из самых дорогих в истории футбола. Игрок не виноват, но от давления его это не спасет.
Деклан Райс
A new chapter begins. pic.twitter.com/ha5Btd8I2h— Arsenal (@Arsenal) July 15, 2023
- Куда: Арсенал
- Откуда: Вест Хэм
- Цена вопроса: 116,6 миллиона евро
Как оказалось, победный финал Лиги конференций стал для Деклана Райса последним в футболке Вест Хэма.
Арсенал приобрел полузащитника за огромнейшую сумму, несмотря на попытки Манчестер Сити перехватить футболиста. Сам Деклан хотел присоединиться к банде Микеля Артеты, что он в итоге и получил.
В недавнем матче против Манчестер Юнайтед Райс отметился дебютным голом, принеся своей команде победу. И кажется, что это только начало - в Лондоне созданы все условия для того, чтобы он вырос в игрока мирового класса.
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