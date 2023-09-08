Дочь легенды английского футбола показала новое фото в бикини
Холли Ширер сводит с ума своих поклонников.
Дочь Алана Ширера Холли порадовала фанатов новыми снимками.
Девушка выложила свой старый снимок, который сразу приглянулся фанатам. На фото Холли позирует на пляже в розовом топе от бикини и подходящей юбке.
Она подписала пост: "Ох, как бы сейчас оказаться на пляже".
Ее поклонники были ошеломлены потрясающим постом и сразу же бросились вкомментарии, чтобы осыпать ее комплиментами.
Отметим, что Холли Ширер довольно популярна в Инстаграме, на девушку подписаны 83 тысячи человек. К тому же они решили начать карьеру певицы в стиле кантри.
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