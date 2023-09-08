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Стали известны причины срыва перехода Санчо в Аль-Иттихад

Англичанина хотели отдать с концами.
Сегодня, 20:18
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

СМИ узнали, почему сорвался трансфер вингера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо в Аль-Иттихад. Об этом сообщает Daily Mail.

"Красные дьяволы" готовы были отдать игрока в бесплатную аренду до конца сезона, но хотел включить в сделку обязательный выкуп хавбека за 50 миллионов фунтов.

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Ввиду этого, команда из Саудовской Аравии отказалась от варианта с подписанием игрока сборной Англии.

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Санчо всего три матча, в которых он не отличился результативными действиями.

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