МЮ не разрешили публично сообщать о проблемах с психическим здоровьем Санчо

Клуб не мог рассказать, с чем боролся игрок во время его длительного отсутствия в прошлом сезоне.

Манчестер Юнайтед не получал разрешение публично рассказывать о борьбе Джейдона Санчо с психическими расстройствами в прошлом сезоне, сообщает Daily Mail.

В декабре 2022 года главный тренер Эрик тен Хаг сообщил, что Санчо будет недоступен в течение определенного периода времени из-за "физических и психических" факторов.

Англичанин провел время, тренируясь один в Нидерландах с тренерами, которым доверял наставник манкунианцев.

При этом "красные дьяволы" не получали разрешения публично подтверждать, что психическое состояние игрока ухудшается.

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Ранее в 2022 году Санчо покинул социальные сети, что вызвало спекуляции по поводу его психического здоровья.

В феврале, вернувшись в состав команды после того самого перерыва, Джейдон вернулся и в социальные сети, поблагодарив МЮ и болельщиков за поддержку.

Источники, близкие к Юнайтед, утверждают, что тен Хаг, который специально не использовал термин "психическое здоровье", считал, что поддерживает Санчо в вышеупомянутых комментариях, и продолжал поддерживать игрока во время его отсутствия.

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