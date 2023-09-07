Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию
Джейдон Санчо и Мохамед Салах не покинут Манчестер Юнайтед и Ливерпуль соответственно ради переезда в Саудовскую Аравию, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
В четверг, 7 сентября, в Саудовской профессиональной лиге закрывается трансферное окно. Некоторые клубы чемпионата хотели усилить свои составы игроками, которые, как казалось, очень близки к тому, чтобы сменить обстановку.
На Санчо претендовал Аль-Иттифак, который намеревался арендовать вингера, у которого возник конфликт с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом. Но 23-летний англичанин останется в Манчестере.
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В то же самое время Ливерпуль отклонил предложение в 100 миллионов фунтов + щедрые бонусы за Салаха, который стал бы самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.
Ожидается, что интерес к Салаху со стороны саудовских клубов сохранится и они попробуют подписать его еще раз в будущем.
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