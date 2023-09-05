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Экс-вратарь МЮ: При Фергюсоне Санчо больше не играл бы

Бен Фостер недоволен англичанином.
Вчера, 23:59
Бен Фостер / Getty Images
Бен Фостер / Getty Images

Бен Фостер жестко раскритиковал Джейдона Санчо за его заявления.

Напомним, англичанин обвинил тен Хага во лжи, и теперь есть вероятность, что клуб попытается избавиться от игрока.

Фостер заявил, что при сэре Алексе Санчо мгновенно вылетел бы из клуба. Ведь даже хорошо тренироваться - это необходимый минимум для любого футболиста.

"Если бы Джейдон Санчо выкинул такое при Алексе Фергюсоне, в Манчестер Юнайтед он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку – с тобой покончено, приятель.

Я понимаю, когда бывшие игроки говорят, что они сделали бы то же самое – это фантастика, вы можете делать все, что захотите, но это вам не поможет. Это раздражает, вызывает эмоции, это неуважительно и вызвало просто шквал новостей.

Все хотят знать, что случилось с Санчо и тен Хагом – неужели он потерял раздевалку? Как Санчо тренировался на этой неделе? Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя – это минимум", –приводит слова Фостера Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что акции МЮ сильно рухнули.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед джейдон санчо

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