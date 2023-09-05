Санчо может больше никогда не сыграть за МЮ

Будущее Джейдона Санчо в МЮ находится под большим вопросом, утверждает The Times.

Напомним, игрок позволил себе публично раскритиковать главного тренера Эрика тен Хага.

Издание утверждает, что наставник манкунианцев очень разочарован в Джейдоне. Особенно, после всего, что тен Хаг сделал для него в прошлом сезоне.

Тогда Эрик позволил Санчо тренироваться отдельно от команды с любительском клубом в Нидерландах, чтобы парень вернул в норму физическое и менатльное состояние. А также всячески поддерживал на протяжении реабилитации.

Руководство клуба также не в восторге от поступка англичанина, там всерьез задумались о том, чтобы избавиться от футболиста.

Ранее, напомним, МЮ представил своего последнего новичка.

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