Манчестер Юнайтед провел презентацию Амрабата
В последние часы работы трансферного окна Манчестер Юнайтед успел оформить переход полузащитника Софьяна Амрабата.
Манкунианцы договорились с Фиорентиной о платной аренде футболиста сборной Марокко с правом выкупа его контракта.
Теперь же английский клуб провел официальную презентацию последнего летнего новичка.
Sofyan Amrabat meets the boss 🤝🇲🇦— utdreport (@utdreport) September 5, 2023
via @ManUtd pic.twitter.com/zmycXn7Pjw
Он также определился с игровым номером. Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", Амрабат решил взять себе четвертый номер, под которым ранее выступал Фил Джонс.
Напомним, что Манчестер Юнайтед сумел избавиться от одного центрального защитника, который перешел в Бешикташ.
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