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Манчестер Юнайтед провел презентацию Амрабата

Марокканский полузащитник определился с игровым номером, под которым он будет выступать на Олд Траффорд.
Сегодня, 16:58
Софьян Амрабат / Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат / Манчестер Юнайтед

В последние часы работы трансферного окна Манчестер Юнайтед успел оформить переход полузащитника Софьяна Амрабата.

Манкунианцы договорились с Фиорентиной о платной аренде футболиста сборной Марокко с правом выкупа его контракта.

Теперь же английский клуб провел официальную презентацию последнего летнего новичка.

Источник: Манчестер Юнайтед

Источник: Манчестер Юнайтед

Источник: Манчестер Юнайтед

Он также определился с игровым номером. Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", Амрабат решил взять себе четвертый номер, под которым ранее выступал Фил Джонс.

Источник: Манчестер Юнайтед

Напомним, что Манчестер Юнайтед сумел избавиться от одного центрального защитника, который перешел в Бешикташ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Софьян Амрабат

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