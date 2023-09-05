Центрбек Манчестер Юнайтед перешел в Бешикташ

Бешикташ на своем официальном сайте объявил о переходе центрбека Манчестер Юнайтед Эрика Байи.

Сообщается, что за трансфер 29-летнего ивуарийца "черные орлы" ничего не заплатили - манкунианцы согласились отпустить игрока бесплатно.

Thank you for everything and good luck, @EricBailly24 ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 5, 2023

Эрик Байи перешел в Манчестер Юнайтед из Вильярреала летом 2016 года за 38 миллионов евро.

В своем первом же матче против Лестера (2:1) он выиграл Суперкубок Англии и был признан лучшим игроком той встречи.

Регулярные травмы помешали защитнику закрепиться в основном составе "красных дьяволов". Последний раз он появлялся на поле в официальном матче в футболке МЮ в декабре 2021 года, когда его команда обыграла Бернли 3:1.

Прошлый сезон Байи провел на правах аренды в Марселе, но и там он столкнулся с травмами, а также 5-матчевой дисквалификацией в Лиге 1.

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Всего за Манчестер Юнайтед Эрик Байи сыграл 113 матчей (1 гол, 1 ассист). Он помог команде выиграть Суперкубок Англии, кубок лиги и Лигу Европы.

Стоит отметить, что он стал вторым игроком Юнайтед, который недавно перебрался в чемпионат Турции - ранее в Фенербахче был продан Фред.

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