Манчестер Юнайтед может наказать Санчо за его ответ тен Хагу

В Манчестер Юнайтед отреагировали на слова Джейдона Санчо. Об этом сообщал The Guardian.

"Красные дьяволы" могут применить дисциплинарные санкции к игроку за его заявления в соцсетях. Клуб решил в данном конфликте поддержал главного тренера.

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Официального заявления по поводу конфликта клуб делать не намерен. Аналогичное мнения придерживается и сам Эрик тен Хаг, не собираясь комментировать ситуацию публично.

Напомним, Санчо в соцсетях решил ответить на критику со стороны нидерландского специалиста после не включения в заявку на матч с Арсеналом (1:3).

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