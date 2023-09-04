Манчестер Юнайтед может наказать Санчо за его ответ тен Хагу
Англичанин, кажется, договорился.
В Манчестер Юнайтед отреагировали на слова Джейдона Санчо. Об этом сообщал The Guardian.
"Красные дьяволы" могут применить дисциплинарные санкции к игроку за его заявления в соцсетях. Клуб решил в данном конфликте поддержал главного тренера.
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Официального заявления по поводу конфликта клуб делать не намерен. Аналогичное мнения придерживается и сам Эрик тен Хаг, не собираясь комментировать ситуацию публично.
Напомним, Санчо в соцсетях решил ответить на критику со стороны нидерландского специалиста после не включения в заявку на матч с Арсеналом (1:3).
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