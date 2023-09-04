"Слишком долго был козлом отпущения": Санчо выступил с критикой в адрес слов тен Хага

В Манчестер Юнайтед может назревать скандал между игроком и тренером.

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо внезапно оказался вне заявки на матч против Арсенала.

После поражения (1:3), главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг ответил на вопрос, почему англичанина не было в заявке.

"Санчо не оказался в заявке из-за того, как он показывает себя на тренировках. В Манчестер Юнайтед нужно каждый день достигать уровня. Поэтому его не было в этой игре", - заявил наставник.

Вскоре на эти слова ответил сам футболист, опубликовав соответствующий пост в своих социальных сетях.

"Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не правдивы. На этой неделе я очень здорово провел тренировки. Я верю, что есть другие причины для этого, о подробностях которых я не буду говорить. Я был козлом отпущения слишком долго и это нечестно".

"Все, что я хочу, это играть в футбол с улыбкой на моем лице и помогать команде. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими футболистами, я благодарен за это и знаю, что каждая неделя - это вызов. Я продолжу сражаться за эту эмблему несмотря ни на что".

Напомним, что, по мнению Эрика тен Хага, Манчестер Юнайтед должен был побеждать в игре с Арсеналом.

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