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Тен Хаг о матче с Арсеналом: МЮ заслуживал победу

Специалист пообещал в будушем выигрывать такие матчи.
Сегодня, 22:23
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг подвел итоги матча против Арсенала.

Напомним, "канониры" в самой концвоке матча вырвали победу у Юнайтед.

При этом нидерландский специалист считает, что именно его клуб заслуживал победы, прогресс команды виден даже невооруженным взглядом.

Кроме того Эрик пообщеал фанатам, что вскоре команда будет выигрывать такие матчи.

"Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

Я больше смотрю на то, как мы развиваемся. Виден большой прогресс по сравнению с матчем против Вулверхэмптона. Сегодня я увидел команду, и я очень доволен игрой и тем, какого прогресса мы добились.

Мы хорошо сыграли, мы прогрессируем, придерживаемся нашего плана и верим в него. И в будущем мы начнем выигрывать такие матчи.

В случае со вторым голом «Арсенала» был явный фол. Такое засчитывать нельзя", – приводит слова тренера BBC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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