Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1: обзор матча и результат игры 03.09.2023

"Канониры" одолели "красных дьяволов", нанеся два точных удара уже в самой концовке встречи.

В воскресенье, 3 сентября, в Лондоне на Эмирейтс состоялся центральный матч четвертого тура Английской Премьер-лиги - Арсенал встретился с Манчестер Юнайтед.

"Канониры" с Александром Зинченко в стартовом составе на правах хозяев поля более активно начали поединок - гости намеревались пересидеть штурм своих ворот на первом отрезке (что у них вполне получилось).

При этом именно манкунианцы первыми отличились, еще и практически своим первым ударом.

Кристиан Эриксен перехватил поперечную передачу оппонента и убежал в контратаку. Увидев Маркуса Рэшфорда, датчанин выдал на него длинную передачу.

Вингер МЮ сместился в центр и пробил точно в дальний угол - ни Бен Уайт, ни Вильям Салиба не сумели ему помешать.

Но радость "красных дьяволов" была краткосрочной. Буквально в следующей же атаке лондонцы восстановили паритет: в результате красивой комбинации Габриэль Мартинелли покатил мяч на Мартина Эдегора, который ударом в касание поразил ворота Андре Онана.

После перерыва cостоялся дебют Расмуса Хойлунда, но форвард за чуть более 20 минут ничем особенным не запомнился.

Арсенал получил отличную возможность выйти вперед, так как главный арбитр встречи Энтони Тэйлор назначил пенальти в ворота Юнайтед за фол Аарона Ван-Биссаки на Кае Хаверце.

Однако после просмотра повтора он отменил свое решение, так как заметил, как Хаверц сам упал, задев ногу защитника.

За десять минут до конца еще одна изящная комбинация подопечных Микеля Артеты едва не привела к голу, но Букайо Сака с близкого расстояния не смог переиграть Онана.

А незадолго до завершения основного времени гости снова забили - вышедший на замену Алехандро Гарначо вырвался один на один с Аароном Рамсдейлом и отправил мяч в правый нижний угол.

Но, как и в случае с пенальти, Тэйлор с помощью VAR отменил первоначальное решение - аргентинец оказался в офсайде.

До этого отмененного гола состоялось официальное возвращение Джонни Эванса, который заменил Виктора Линделефа. В последние 12 минут "красные дьяволы" играли с парой Магуаайр-Эванс в центре защиты. Она же, можно сказать, стоила команде очков.

На 90+6 минуте Арсенал получил право на угловой. Сака навесил на дальнюю штангу, где одиноко стоящий Деклан Райс спокойно принял мяч и нанес удар. Мяч рикошетом от Эванса влетел в ближний угол.

Но и это был еще не конец. Спустя несколько минут хозяева поля убежали в контратаку, Фабио Виейра покатил на Габриэля Жезуса, который убежал на свидание с вратарем, на замахе убрал Диогу Далота, который полетел в подкат, и пробил в дальний угол.

В итоге Арсенал обыграл своего заклятого соперника и завоевал три очка, которые позволили команде занять пятое место - сразу у четырех команд по 10 очков. Манчестер Юнайтед в свою очередь чередует победы с поражениями - шесть очков и одиннадцатое место.

Читай также: Футбол сегодня: противостояние Арсенала и Манчестер Юнайтед, Лион сыграет с ПСЖ

Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед четвертого тура АПЛ

Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 - Рэшфорд, 27.

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 0.94

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 17- 10

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 8 - 7

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 76) - Эдегор (Жоржиньо, 90+9), Райс, Хаверц (Виейра, 76) - Сака, Нкетия (Жезус, 76), Мартинелли (Нельсон, 90).

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Линделеф (Эванс, 84), Мартинес (Магуайр, 67), Далот - Каземиро, Эриксен, Антони (Гарначо, 84), Фернандеш, Рэшфорд - Марсьяль (Хойлунд, 67).

Предупреждения: Сака, Жезус - Линделеф, Мартинес, Онана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!