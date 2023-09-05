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Акции МЮ обрушились на рекордный показатель

Клуб потерял почти миллиард капитализации.
Сегодня, 22:31
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Акции Манчестер Юнайтед стремительно пошли к низу поставив антирекорд, пишет Finance Yahoo.

После того, как в Сети появыилась информация о том, что Глейзеры передумали продавать клуб, акции МЮ устремились вниз.

В итоге бумаги клуба упали на 21 %, что является рекордом за все время существования клуба в качестве публичной компании.

В результате этого рыночная капитализация клуба снизилась на 700 млн долларов. В данный момент МЮ оценивается всего в 3.9 млрд долларов.

Ранее, напомним, МЮ представил своего последнего новичка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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