Акции МЮ обрушились на рекордный показатель
Клуб потерял почти миллиард капитализации.
Акции Манчестер Юнайтед стремительно пошли к низу поставив антирекорд, пишет Finance Yahoo.
После того, как в Сети появыилась информация о том, что Глейзеры передумали продавать клуб, акции МЮ устремились вниз.
В итоге бумаги клуба упали на 21 %, что является рекордом за все время существования клуба в качестве публичной компании.
В результате этого рыночная капитализация клуба снизилась на 700 млн долларов. В данный момент МЮ оценивается всего в 3.9 млрд долларов.
Ранее, напомним, МЮ представил своего последнего новичка.
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