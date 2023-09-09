"Правда всплывет": Вингер МЮ высказался о обвинениях в домашнем насилии

Вингер сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони прокомментировал обвинения в домашнем насилии.

Футболист отметил, что его пытаются оклеветать и со временем правда станет известна.

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"Это то, что даже не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Знаю, что многие травят меня, но правда всегда всплывает на поверхность.

Манчестер Юнайтед в курсе всего расследования, в клубе следят за ним. Я ни в коем случае не поддерживаю физическое насилие, это абсолютно неправильно, на 100% неправильно".

Антони пообещал предоставить доказательства того, что он не применял насилие к женщинам никогда в жизни.

"У меня есть мать, сестра, и я бы никогда не хотел, чтобы с ними такое случилось. Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин, и я предоставлю доказательства. Люди увидят правду. Я никогда не нападал и не буду нападать. Я уверен, что никогда не совершал физического насилия.

Я ни разу не бил Габриэлу. Я никогда не буду бить человека головой. Они была в отеле и написала мне сообщение. Я приехал к ней, мы пообедали вместе, но была одна вещь, которая ее разозлила - я сказал, что мне надо идти, потому что у меня есть свои обязанности.

Тогда мы поссорились. Я пытался уйти, но она не отпускала. Потом она начала бить посуду, она бросала ее на пол и в мою сторону. Габриэла подошла ко мне, и в тот момент я обнял ее. Я ни в коем случае не сжимал ее и не бил головой.

Многое из того, что она говорит, не соответствует действительности", - сказал Антони.

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