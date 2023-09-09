iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Правда всплывет": Вингер МЮ высказался о обвинениях в домашнем насилии

Антони настроен доказать свою правоту.
Сегодня, 15:58
Антони
Антони

Вингер сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони прокомментировал обвинения в домашнем насилии.

Футболист отметил, что его пытаются оклеветать и со временем правда станет известна.

Читай также: Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу скандала с Антони

"Это то, что даже не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Знаю, что многие травят меня, но правда всегда всплывает на поверхность.

Манчестер Юнайтед в курсе всего расследования, в клубе следят за ним. Я ни в коем случае не поддерживаю физическое насилие, это абсолютно неправильно, на 100% неправильно". 

Антони пообещал предоставить доказательства того, что он не применял насилие к женщинам никогда в жизни. 

"У меня есть мать, сестра, и я бы никогда не хотел, чтобы с ними такое случилось. Я на 100% уверен, что никогда не бил женщин, и я предоставлю доказательства. Люди увидят правду. Я никогда не нападал и не буду нападать. Я уверен, что никогда не совершал физического насилия.

Я ни разу не бил Габриэлу. Я никогда не буду бить человека головой. Они была в отеле и написала мне сообщение. Я приехал к ней, мы пообедали вместе, но была одна вещь, которая ее разозлила - я сказал, что мне надо идти, потому что у меня есть свои обязанности.

Тогда мы поссорились. Я пытался уйти, но она не отпускала. Потом она начала бить посуду, она бросала ее на пол и в мою сторону. Габриэла подошла ко мне, и в тот момент я обнял ее. Я ни в коем случае не сжимал ее и не бил головой.

Многое из того, что она говорит, не соответствует действительности", - сказал Антони.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Конопля и Яремчук в старте: Ребров определился с составом на матч против Англии Конопля и Яремчук в старте: Ребров определился с составом на матч против Англии
Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи
Игрок сборной Латвии побил рекорд чемпионата мира по ассистам Игрок сборной Латвии побил рекорд чемпионата мира по ассистам
На матче Украина - Англия ожидается аншлаг На матче Украина - Англия ожидается аншлаг
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202418:04
Конопля и Яремчук в старте: Ребров определился с составом на матч против Англии
Европа17:51
Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи
Сборные17:49
Игрок сборной Латвии побил рекорд чемпионата мира по ассистам
Футбол17:32
На матче Украина - Англия ожидается аншлаг
Сборные17:30
Словения, Литва, Латвия и Италия определили свои места по итогам чемпионата мира-2023
ММА17:20
Гэтжи высказался о возможном бое с Масвидалем за пояс BMF
Сборные17:20
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Словения стала седьмой, Латвия победила Литву в матче за пятое место
Бокс17:02
"Если он тебя ударит, то причинит боль": Фьюри оценил способности Нганну
Футбол16:57
Лидер Брайтона де Дзерби попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ
Бокс16:34
"Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже": Фьюри пожаловался на потенциальных соперников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK