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Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу скандала с Антони

Бразильский вингер находится под следствием по делу о домашнем насилии.
Сегодня, 15:32
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Манчестер Юнайтед опубликовал официальное заявление по поводу обвинений вингера команды Антони в домашнем насилии.

В английском клубе отметили, что на данный момент не будут давать никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.

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"Манчестер Юнайтед принял во внимание обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что расследованием занимается полиция.

До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев.

Клуб серьезно относится к этому вопросу, учитывая, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия", - говорится в заявлении на официальном сайте МЮ.

Ранее сообщалось, что полиция Манчестера открыла дело против Антони.

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