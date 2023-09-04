Полиция Манчестера открыла дело против Антони

Вингер МЮ Антони теперь находится под следствием со стороны полиции Большого Манчестера, пишет The Telegraph.

Напомним, ранее бывшая девушка бразильца обвинила того в домашнем насилии. Недавно Габриэлла Каваллин предоставила новые доказательства вины Антони.

По этому поводу полиция Большого Манчестера открыла раследование по делу о домашнем насилии. Также Бразильская футбольная конфедерация проведет совещание по поводу вызова игрока в сборную.

Сам же Антони продолжает отрицать свою вину. Игрок сделал публичное заявление в своем Инстаграме.

"Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, и поэтому я не могу обнародовать его содержание.

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии обвинений.

Таким образом, я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов.

Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности", – заявил Антони.

Отметим, что в Манчестер Юнайтед пока никак не отреагировали на ситуацию вокруг их игрока.

Также ранее, напомним, известный режиссервступился за Луиса Рубиалеса.

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