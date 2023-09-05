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Антони исключили из сборной Бразилии на сентябрьские матчи

Футболист пропустит отборочные игры на чемпионат мира-2026.
Сегодня, 09:27
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Федерация футбола Бразилии официально объявила об исключении из состава команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026 вингера Манчестер Юнайтед Антони.

В заявлении организации говорится, что игроку не нужно появляться в национальной команде во время разбирательства в деле о домашнем насилии.

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"В связи с фактами, обнародованными 4 сентября, связанными с Антони и требующими расследования, а также для защиты вероятной жертвы, игрока, сборной Бразилии и бразильской Федерации футбола, сообщаем, что футболист исключен из сборной Бразилии", – заявили в Федерации.

Напомним, полиция Сан-Паулу и Большого Манчестера расследуют дело о домашнем насилии со стороны Антони в отношении его бывшей девушки.

Вместо Антони в сборную Бразилии вызван форвард Арсенала Габриел Жезус.

Сборная Бразилии проведет поединки против Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября) в рамках квалификации ЧМ-2026.

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