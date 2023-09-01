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Полиция поймала грабителя, который "обчистил" дом футболиста сборной Англии

Стерлинг может ликовать благодаря усердной работе стражей порядка.
Сегодня, 00:27
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Полиция задержала преступника, который ограбил дом вингера Челси Рахима Стерлинга. Об этом сообщает издание The Guardian.

23-летний Эмилиано Крози оказался одним из воров, которого после длительного расследования нашли стражи порядка. Мужчине были предъявлены обвинения в 33 случаях сговора с целью расхищения чужого имущества.

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Крози уже заключен под стражу и предстанет перед судом 21 сентября. Полиция продолжает расследование и поиски других грабителей.

Напомним, в декабре прошлого года дом Стерлинга был ограблен вооруженными преступниками, которые украли несколько часов на сумму около 300 тысяч фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рахим Стерлинг

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