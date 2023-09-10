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Санчо потерял свое место в МЮ после конфликте с тен Хагом

Английский вингер опустился в иерархии.
Сегодня, 09:31
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо

Положение Джейдона Санчо в МЮ продолжает усложняться.

Как сообщает журналист издания Mirror Саймон Маллок, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг принял решение фактически оставить без  игрового времени англичанина после конфликта с ним.

Маллок отмечает, что в иерархии правых вингеров клуба Санчо теперь ниже, чем Факундо Пельистри и Алехандро Гарначо, что существенно скажется на получении ним шансов.

Стоит напомнить, что Джейдон не попал в заявку на матч против Арсенала. Тогда тен Хаг сказал, что дело в его отдаче на тренировках, а футболист в ответ фактически назвал своего наставника лжецом, сказав, что он отдает всего себя на тренировках.

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