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Наследник Мане: за сборную Сенегала дебютировал 15-летний вингер

Диуф уже согласовал переход в Метц, где начинал европейскую карьеру Садио.
Вчера, 21:45
Амара Диуф / Getty Images
Амара Диуф / Getty Images

В матче сборных Сенегала и Руанды состоялся дебют вингера Амары Диуфа, пишет Reuters.

Игрок стал самым молодым футболистом в истории сборной, дебютировав в возрасте 15 лет и 94 дней.

Ранее Диуф уже успел заявить о себе, став лучшим бомбардиром Кубка Африки U-17, забив пять мячей.

Что интересно, Амара - воспитанник той же академии, которую окончил Садио Мане. Сейчас Диуф защищает цвета Женерасьон Фут, однако уже согласован его переход во французский Метц, где также начинал еровпейскую карьеру и Мане.

Ранее, напомним, подобный рекорд, но за сборную Испании установил игрок Барселоны.

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