Возле Сан-Сиро появился мурал с Роналду и Манчини
Авторы выступили против Саудовской Аравии.
Накануне матча ЛЧ между Миланом и Ньюкаслом возле домашней арены "россонери" появился новый мурал.
Неподалеку от Сан-Сиро неизвестные нарисовали Криштиану Роналду, Роберто Манчини и принца Мухаммеда бин Салмана.
Все трое держат в руках по окровавленному футбольному мячу. Похоже, автору мурала очень не понравилось вмешательство Саудовской Аравии в европейский футбол.
Отметим, что страну много кто критикует за нарушение прав человека и различные преступления правящей династии.
Ранее, напомним, саудовский принц заявил, что страна вкладывает деньги в спорт не ради очищения репутации.
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