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Футбол

Возле Сан-Сиро появился мурал с Роналду и Манчини

Авторы выступили против Саудовской Аравии.
Вчера, 23:13
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Накануне матча ЛЧ между Миланом и Ньюкаслом возле домашней арены "россонери" появился новый мурал.

Неподалеку от Сан-Сиро неизвестные нарисовали Криштиану Роналду, Роберто Манчини и принца Мухаммеда бин Салмана.

Sport Mediaset
Sport Mediaset

Все трое держат в руках по окровавленному футбольному мячу. Похоже, автору мурала очень не понравилось вмешательство Саудовской Аравии в европейский футбол.

Sport Mediaset
Sport Mediaset

Отметим, что страну много кто критикует за нарушение прав человека и различные преступления правящей династии.

Ранее, напомним, саудовский принц заявил, что страна вкладывает деньги в спорт не ради очищения репутации.

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