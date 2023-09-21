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Саудовский принц заявил, что спорт увеличил ВВП страны

Многие убеждены, что так страна пытается очистить репутацию.
Сегодня, 20:55
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд / Sky Sports
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд / Sky Sports

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что спорт помогает стране поднять ВВП.

Журналисты обвинили саудовских чиновников в том, что через спорт они пытатся отмыть репутаци страны. Однако по словам принца, они даже не задумывались о такой цели.

"Если отмывание репутации через спорт увеличит наш ВВП на один процент, то мы продолжим этим заниматься.

Мне все равно. У меня есть рост ВВП на один процент за счет спорта, и я нацелен еще на 1,5 процента. Называйте это как хотите – мы собираемся добиться роста на эти 1,5 процента", – сказал сын короля Саудовской Аравии в интервью Sky Sports.

Напомним, что этим летом саудовские клубы потратили около 800 милн фунтов на покупку игроков. Кроме того страна претендует на проведение ЧМ в ближайшем будущем.

Также ранее стало известно, кто возглавил сборную Турции.

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