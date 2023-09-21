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Монтелла назначен новым тренером сборной Турции

Итальянский специалист получил трехлетний контракт.
Сегодня, 20:05
Винченцо Монтелла / tff.org
Винченцо Монтелла / tff.org

Сборная Турции объявила, что новым главным тренером команды стал Винченцо Монтелла.

Итальянский специалист будет работать с национальной командой Турции до 2026 года.

Ранее Монтелла возглавлял клуб Адана Демирспор, у руля которого провел 76 матчей, одержав 38 побед.

В данный момент Турция набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям на квалификации Евро-2024.

Ранее Дэниел Леви назвал ошибкой прошлые назначения тренеров в Тоттенхэме.

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